Murat Tomruk kimdir, neden gözaltına alındı? Divan otellerinin genel müdürüne gözaltı kararı

Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk'un yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırılması üzerine kimdir, ne iş yapıyor merak edildi.

MURAT TOMRUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisansını tamamladı. 1988 senesinde satış temsilcisi olarak Koç Sistem'de çalışan isim Endüstri ve Ticari Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.

2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü yapan isim 2020 senesinde kadar Setur’da Turizm’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Ocak 2020'den sonra ise Divan Grubu Genel Müdürü oldu.

MURAT TOMRUK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye götürüldü. İBB'ye yönelik yolsuzluk davası kapsamında başvurulacağı da belirtildi. Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk şüpheli sıfatıyla ifade verecek.