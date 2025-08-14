F-35'ten vazgeçen İspanya'da gözler KAAN'a çevrildi: "Küresel bir güç" vurgusu

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN, uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol basınında yer alan bir haber, Milli Muharip Uçak'ın F-35 tedarik sürecini iptal eden İspanya için stratejik bir seçenek olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.

Defensa Y Seguridad'da yayınlanan "KAAN, İspanya ve Stratejik İkilem" başlıklı haberde, "KAAN'ın sadece bir savaş uçağı olmaktan öte, Türkiye'nin tam teknolojik özerkliğe ulaşmak ve Türk havacılık endüstrisini küresel bir güç olarak konumlandırma hedefinin öncüsü olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

TÜRKİYE - İSPANYA ORTAKLIĞI KAAN İLE DEVAM EDEBİLİR

İspanya'nın Hava Kuvvetleri ve Donanma için F-35 alımını iptal etmesinin ardından, "Defensa y Seguridad" adlı yayında yer alan analizde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın öne çıkan özellikleri detaylı bir şekilde sıralandı.

KAAN'ın düşük radar izi, gelişmiş sensör füzyonu, yerli motor geliştirme planı, insansız hava araçlarıyla ağ merkezli görev yapabilme yeteneği ve modern aviyonik sistemlerle öne çıktığı belirtilen haberde, İspanya ile Türkiye arasında HÜRJET projesinde başlayan savunma iş birliğinin KAAN ile devam edebileceği ifade edildi.

KAAN'IN DENİZ VERSİYONU DONANMA İÇİN KRİTİK OLABİLİR

Analizde İspanya Donanması açısından oldukça stratejik bir detaya değinildi. KAAN'ın ileride geliştirilebilecek "deniz versiyonu"nun, ülkenin gelecekteki uçak gemisi projelerinde F-35B'ye alternatif olabileceği vurgulandı. Bu sayede hem maliyetlerin düşürülebileceği hem de teknoloji paylaşımının artırılabileceği kaydedildi.

"BU BÜYÜME TESADÜFİ DEĞİL"

KAAN'ın gelişiminin, Türk havacılık ve savunma endüstrisinin yükselişinin bir kanıtı olduğunu vurgulayan Defensa Y Seguridad, "Bu büyüme tesadüfi değil, stratejik bir yatırımın ve kendi kendine yeterliliğe odaklanmanın sonucudur. TAI, ASELSAN ve ROKETSAN gibi şirketler bu stratejinin temelleridir" diye yazdı.

Öte yandan yayın, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı gibi projelerin başarısının, Türk savunma endüstrisinin üretim yeteneklerini ve inovasyon potansiyelini dünyaya göstererek yeni ihracat ve iş birliği fırsatlarına kapı açtığına da değindi.

Defensa Y Seguridad, KAAN'ın Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon uçaklarına sadece bir alternatif değil, aynı zamanda İspanyol Hava Kuvvetleri'nde ikinci bir savaş uçağı olarak işlev görerek, İspanya'ya çok çeşitli ve farklı senaryolara uyum sağlayabilen bir uçak filosu kazandırabileceği yorumuna yer verdi.