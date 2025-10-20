Stuttgart hangi ülkenin, nerenin takımı? Fenerbahçe Stuttgart kadro değeri, puan durumları

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 23 Ekim 2205 Perşembe günü Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Mücadele öncesinde Suttgart hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu gündeme geldi. Taraftarlar Fenerbahçe, Stuttgart kadro değeri, puan durumları merak ediyor.

STUTTGART HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Stuttgart, 1893 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde kuruldu. Kırmızı-beyaz renklerini kullanan takım iç saha maçlarını 60 bin 441 kişi kapasiteli MHPArena'da oynuyor. Bundesliga'da 3 şampiyonluğu bulunan Stuttgart, Almanya'nın köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Stuttgart'ın kazandığı kupalar şöyle:

Bundesliga: 3

DFB-Pokal: 4

DFL-Supercup: 1

UEFA Intertoto Kupası: 2

STUTTGART KADRO DEĞERİ

Transfermarkt'ın verilerine göre Stuttgart'ın 339.43 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Takımın en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu ise 45 milyon Euro ile ön libero pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki Angelo Stiller olarak belirtiliyor. Stiller'ın hemen arkasından ise 28 milyon Euro ile Fas asıllı Belçikalı oyuncu Bilal El Khannouss geliyor.

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise 291.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Fenerbahçe'nin en değerli futbolcusu ise 35 milyon Euro ile Jhon Duran olarak belirtiliyor. Jhon Duran'ın ardından ise 24 milyon Euro ile Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri yer alıyor.

FENERBAHÇE, STUTTGART PUAN DURUMU

Temsilcimiz Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. 3 puan toplayan sarı-lacivertliler -1 averaj ile 20. sırada yer alıyor.

Alman ekibi Stuttgart 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik alarak 3 puan topladı. Stuttgart ise Avrupa Ligi'nde 22. sırada bulunuyor.