İstanbullular dikkat... Hafta sonu için şimdiden plan yapın! AKOM açıkladı: Yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı sağanak uyarısı hafta sonu İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle pazar günü şiddetli sağanak İstanbul'u esir aldı.

SICAKLIK 20 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi. İstanbul’da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 19 – 22 °C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Peki önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da hava nasıl olacak? AKOM'un İstanbul için yayımladığı Haftalık Hava Tahmin Raporu'ndaki veriler şöyle:

21 Ekim 2025 Salı - Parçalı Bulutlu - 14 °C/19 °C - yağış beklenmiyor

22 Ekim 2025 Çarşamba -Parçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu - 15 °C/19 °C - 1 – 4 kg arası yağış bekleniyor

23 Ekim 2025 Perşembe -Parçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu -16 °C/19 °C - 1 – 4 kg arası yağış bekleniyor

24 Ekim 2025 Cuma - Parçalı Bulutlu 16 °C/21 °C - yağış beklenmiyor

25 Ekim 2025 Cumartesi - Parçalı ve Az Bulutlu - 16 °C/22y°C - yağış beklenmiyor

26 Ekim 2025 Pazar- Parçalı ve Az Bulutlu - 16 °C/23 °C - yağış beklenmiyor

HAFTA SONU YAĞIŞ YOK

AKOM'un paylaştığı verilere göre; İstanbul'da bu hafta sonu yağış beklenmiyor. Megakentte cumartesi ve pazar günü sıcaklığın gündüz 23 gece ise 16 derece seyretmesi bekleniyor.