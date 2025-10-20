İstanbullular dikkat... Hafta sonu için şimdiden plan yapın! AKOM açıkladı: Yağış beklenmiyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı sağanak uyarısı hafta sonu İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle pazar günü şiddetli sağanak İstanbul'u esir aldı.
AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi. İstanbul’da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 19 – 22 °C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Peki önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da hava nasıl olacak? AKOM'un İstanbul için yayımladığı Haftalık Hava Tahmin Raporu'ndaki veriler şöyle:
https://x.com/ibbAkom/status/1980156962815041794
AKOM'un paylaştığı verilere göre; İstanbul'da bu hafta sonu yağış beklenmiyor. Megakentte cumartesi ve pazar günü sıcaklığın gündüz 23 gece ise 16 derece seyretmesi bekleniyor.