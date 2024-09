Ev sahibi ve kiracılara büyük destek! Yarısı Bizden kampanyası hibe ve kredi başvurusu alınacak

09 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:04

Yarısı Bizden paketi ile İstanbul'da evini yeniden yapmak isteyen hak sahiplerinin yüzü gülecek. Hak sahiplerine destek ödemeleri için devlet harekete geçti. Bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin TL tutarında kredi desteği başvuruları devam ediyor. İşte kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği başvuru detayları.

Ev sahipleri ve kiracılar için müjde verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği için düğmeye bastı. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında yenilenmeyen ev kalmayacak. İşte İstanbul'da hak sahiplerine 700 bin TL kredi ve hibe desteği başvuru şartları

YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ BAŞVURUSU

Kentsel dönüşüm yasasında yapılan düzenleme ile dönüşüm için ödeme gücü olmayan dar gelirli ve yoksul vatandaşlar için harekete geçildi.

Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği başlatıldı. İstanbul için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası başvuruları sürüyor. Yarısı Bizden kampanyasının başvuru süreci uzatıldı. İstanbul'da 39 ilçede, vatandaş süresiz başvuruda bulunabilecek.

HİBE VE KREDİ NE KADAR?

Yarısı Bizden kampanyası dar gelirliye can suyu olacak. Başvuran hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin TL tutarında kredi, iş yerleri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi desteği verilecek. Kampanyada kredi için gelir koşulu olmayacak.

Yapı içindeki kiracılara da 100 bin TL değerinde taşınma desteği sağlanacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA FAİZ VAR MI?

İlk yıl kredi taksitlerinde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yarısı Bizden Kampanyası'na İstanbul'daki riskli yapı sahiplerinin tümü başvurabilir

Başvurular e-devlet üzerinden alınacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye ödenecek.

Bakanlık ödemeleri hak sahiplerinin anlaştığı yüklenicinin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksit olacak şekilde yatıracak.

Hak sahibi ödemeyi kentsel dönüşüme giren binası yeniledikten sonra yapacak.

Ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödemeler başlayacak ve 10 seneye kadar vade uygulanacak.