Gram altın rekora doymuyor: İşte yeni rakam

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Güne yükselişle başlayan altın fiyatları TSİ 16.00 itibarıyla 5.047 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 33 bin 770 liradan satılıyor. Bu rakamla birlikte gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell bugün ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini paylaşacak. Analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ve faiz indirim sürecine ilişkin ip uçları verebileceğini söylüyor. Bu gelişmelerle altın fiyatları yeniden değişiklik gösterebilir.