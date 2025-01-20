Hükümet'ten kadın çalışanlara 22 bin 104 lira destek! Projeye kimler başvurabilir? Şartlar belli oldu

20 Ocak 2025 10:16 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:18

2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edildi. Kadınların hem ailesine vakit ayırmasını hem de iş hayatında aktif rol almasını desteklemek için yeni projeler devreye sokuluyor. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi WOMEN-UP Projesi ile ağustos ayına kadar 11.6 milyon euro kaynak sağlanacak.

Kadınların girişimcilik yoluyla ekonomik hayata daha güçlü bir şekilde katılmasını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)" hızla ilerliyor. Ağustos 2025'e kadar 11.6 milyon Euro bütçe ayrılan projeyle, kadınların birbirine destek olarak başarıya ulaşması hedefleniyor.

HEDEF KİTLE VE UYGULAMA DETAYLARI

Proje kapsamında, 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş ve en fazla 9 çalışan kapasitesine sahip kadın işverenlerin yönettiği genç işletmelere odaklanılıyor. Bu işletmelere ek olarak kadın sigortalı çalışan istihdam eden işverenler, projeden yararlanabiliyor. İlk fazında Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa'da uygulanan projede, bugüne kadar 25 milyon Euro hibe ödemesi yapıldı. Toplamda 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerde çalışan 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Başarıyla tamamlanan birinci fazın ardından "Women Up II" adıyla başlatılan ikinci fazda, yine aynı kriterlere sahip işletmeler hedefleniyor. Bu aşamada 2100 kadın işveren ve istihdam ettikleri 2100 kadın işçi destekten yararlanacak.

PROJENİN BÜTÇESİ VE BÖLGESEL DAĞILIMI

Ağustos 2025'te sona erecek projenin toplam bütçesi 11.631.800 Euro olarak belirlendi. İkinci faz, bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak Ankara, Aydın, Samsun ve İstanbul'da uygulanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DESTEK MİKTARI

Projeden yararlanabilmek için işverenin işletmesini 2012'den önce kurmuş olması, başvuru sırasında işe alacağı işçinin işe giriş bildirgesinin projeden önce verilmiş olması gerekiyor. Ayrıca destekten yararlanan işverenlerin Halkbank'ta bir hesap açtırmaları şart. Destek miktarı, bir işçinin toplam maliyetinin yüzde 65’ini geçmemek üzere, net asgari ücret (22.104 TL) tutarına kadar destek sağlıyor. İşverenlerin SGK ve mali işlemleri kendi sorumluluklarında olup, bu süreçlerin düzenli şekilde yürütülmesi kontrol ediliyor.

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

SEKTÖR SINIRLAMASI YOK: Her sektörden kadın girişimciler projeye başvurabilir. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortağın kadın olması şart.

Her sektörden kadın girişimciler projeye başvurabilir. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortağın kadın olması şart. EVDEN ÇALIŞMA VE E-TİCARET: Evden ya da uzaktan çalışan işverenler de başvurabilir. Ancak izleme ziyaretleri sırasında işverenin, çalışanıyla birlikte yükümlülüklerini yerine getirdiğini kanıtlaması gerekiyor.

Evden ya da uzaktan çalışan işverenler de başvurabilir. Ancak izleme ziyaretleri sırasında işverenin, çalışanıyla birlikte yükümlülüklerini yerine getirdiğini kanıtlaması gerekiyor. KOOPERATİFLER: Şartları sağlayan kooperatifler de projeden faydalanabiliyor.

Şartları sağlayan kooperatifler de projeden faydalanabiliyor. TEŞVİKLERDEN YARARLANANLAR: SGK veya başka teşviklerden faydalanan işletmeler, şartları sağladığı sürece projeye başvurabilir.

PROJE KAPSAMINDA ÖNE ÇIKAN DİĞER UNSURLAR

İşverenin birden fazla işyeri bulunması projeden yararlanmasına engel değil.

Emekli işverenler projeden yararlanabilirken, emekli işçiler projeden faydalanamıyor.

9’dan fazla çalışan çalıştıran işverenler, başvurularını yaptıktan sonra büyüme kısıtlamasına tabi tutulmuyor.

"ÖNCE GELEN ALIR" KURALI GEÇERLİ

Belirlenen kontenjanın dolması durumunda, uygun başvurular yedek listeye alınacak. Her il için yedek liste kontenjanı, asil listeyle aynı sayıda olacak. Kontenjanların tamamen dolmasıyla birlikte başvurular kapanacak. Kadın girişimcilerle kadın işçileri bir araya getiren bu proje, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmesini sağlayarak Türkiye genelinde istihdama önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.