Ekonomi
İhlas'tan Kırgızistan'a 30 otomobil! Araçların anahtarı teslim edildi

İhlas Holding'in stratejik iştiraki Orta Asya Investment Holding, ülke tarihinin en büyük enerji yatırımını üstlendiği Kırgızistan'da sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaya başladı. Bu çerçevede Bişkek'te düzenlenen törenle Kırgızistan devlet kurumlarına Orta Asya Investment Holding tarafından 30 otomobil hibe edildi. Kırgızistan Başbakanı Kasımaliyev, "Kardeş ülke Türkiye'den yatırımcılar, hidroelektrik santral zincirlerinin inşasına ilgi gösterdi" dedi.

İhlas Holding'in stratejik iştiraki Orta Asya Investment Holding, ülke tarihinin en büyük enerji yatırımını üstlendiği 'da projelerine de imza atmaya başladı. Bu çerçevede Bişkek'te düzenlenen törenle Kırgızistan devlet kurumlarına Orta Asya Investment Holding tarafından 30 otomobil hibe edildi. Araçların anahtarı ilgili kurumlara Başbakan Adylbek Kasımaliev tarafından teslim edildi.

İhlas'tan Kırgızistan'a 30 otomobil! Araçların anahtarı teslim edildi

10 MİLYAR DOLARA YAKLAŞAN YATIRIM

Kırgızistan'ın 5 yıldır hızlı ve sürdürülebilir bir kalkınma yolunda ilerlediğini ve enerji yatırımcıları için cazip bir ülke haline geldiğini belirten Kasımaliev, Orta Asya Investment Holding ile 10 milyar dolara yaklaşan yatırım anlaşmasının bunun göstergesi olduğuna dikkat çekti. Başbakan Kasımaliev, araç desteğinden dolayı İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'e teşekkür etti.

30 OTOMOBİL TESLİM EDİLDİ

Törende Enerji Bakanlığı'na 11, Kırgız Devlet Araştırma-Tasarım ve Araştırma Enstitüsü'ne 1, Kırgız Enerji Araştırma Enstitüsü'ne 1, İçişleri ile Su Kaynakları, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarına 6'şar, Çakan HES Açık Anonim Şirketine 1, Yakıt ve Enerji Kompleksi Düzenleme Dairesine 1 adet olmak üzere toplam 30 otomobil teslim edildi.

İhlas'tan Kırgızistan'a 30 otomobil! Araçların anahtarı teslim edildi

Orta Asya Investment Holding, önümüzdeki beş yıl boyunca bölgede sosyal sorumluluk projeleri üstlenecek. Her ay bin yetim ve öksüz çocuğa aylık 150 ABD doları eğitim ve bakım desteği verilecek. Hidroelektrik santrallerinden üretilecek elektriğin yüzde 1'i (yıllık yaklaşık 3 milyon dolar) yerel halka ücretsiz tahsis edilecek.

İhlas'tan Kırgızistan'a 30 otomobil! Araçların anahtarı teslim edildi

Kırgızistan Enerji Bakanlığı ve kamu kurumlarına yıllık 3,2 milyon dolar tutarında teknik altyapı ve eğitim desteği sağlanacak.

İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan'a enerji akademisi kurmayı da planladıklarını belirterek, "Enerji anlaşmaları ile birlikte protokolünü imzaladığımız sosyal yardım paketi ileride yapacaklarımızın yanında hiç kalacak. Enerji sektöründe insan yetiştirmek için bir akademi de kurmak istiyoruz" müjdesini vermişti.

İhlas'tan Kırgızistan'a 30 otomobil! Araçların anahtarı teslim edildi

İhlas Holding (IHLAS) dev sözleşmeye imza attı! Hisseleri yükseldi
ETİKETLER
#kırgızistan
#Sosyal Sorumluluk
#Enerji Yatırımı
#Orta Asya Investment Holding
#İhlas Holding
#Otomobil Bağışı
#Hidroelektrik Santrali
#Ekonomi
