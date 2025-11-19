Menü Kapat
TGRT Haber
19°
TÜMÜTümü

İsa Karakaş'tan 'saklı sigorta' uyarısı! Tahmin ettiğinizden yıllar önce emekli olabilirsiniz

Kasım 19, 2025 13:52
1
İsa Karakaş'tan 'saklı emeklilik' uyarısı! Tahmin ettiğinizden yıllar önce emekli olabilirsiniz

TGRT’de Haber TV'de canlı yayına katılan SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilikten bireysel emeklilik sistemine, saklı sigortalılıktan memur–SSK zam farklarına kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik konularda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karakaş’ın özellikle 90’lı yıllardaki kayıt karmaşasından kaynaklanan ve bugün emeklilik yaşını yıllarca geri çekebilecek 'saklı sigorta' uyarısı dikkat çekti.

İşte İsa Karakaş'tan saklı sigorta hakkında söylediklerinden öne çıkanlar!

2

SAKLI SİGORTA NEDİR?

İsa Karakaş canlı yayında şunları söyledi:

“Saklı sigorta kavramını ilk defa biz konuşuyoruz. Daha önce literatürde yer alan bir kavram değil.”

“90’lı yıllarda kayıt dışı istihdam %50’nin üzerindeydi. Nüfusun yarısı sosyal güvenlik kapsamı dışındaydı.”

“O dönemlerde SSK aynı sigorta numarasını birden fazla kişiye verebiliyordu. Kâğıt ortamında saklanan primler yüzünden milyonlarca kişinin kayıp sigortası oluştu.”

“Biz teftişlerde şunu gördük: Aynı kişinin sigortası başkasına gitmiş, bir başkasınınki başka birine gitmiş. Bir kişiye birden fazla sigorta numarası verilmiş.”

“İşte bu nedenle milyonlarca kişinin ‘saklı sigorta’ dediğimiz kayıp prim günü var.”

3

'1 GÜN BİLE YATMIŞ PRİM YOK OLAMAZ'

Karakaş özellikle çok önemli bir noktaya dikkat çekti:

“Anayasa ve mevzuat açık: Bir gün bile prim yatırılmışsa bu sigorta yok olamaz.”

“Bazı vatandaşlar SGK’ya gidince ‘silindi, artık görünmüyor’ denildiğini söylüyorlar. Böyle bir şey yok.”

“Bir gün bile prim varsa bunun silinmesi mümkün değil.”

4

PEKİ KİMLER ETKİLENİYOR?

Bu bölüm emeklilik yaşları açısından kritik:

“Eğer bu saklı sigorta 8 Eylül 1999 öncesine aitse, kadınlar 38 yaşında, erkekler 43 yaşında emekli olabilir.”

“60 yaşında emekli olacakken birden 38 yaşında emekli olabilirsiniz.”

“Bu temel bir haktır ve ortadan kalkması mümkün değildir.”

5

SAKLI SİGORTA NASIL ORTAYA ÇIKARILIR?

Karakaş yöntemi şöyle anlattı:

“Vatandaşlarımız hafızalarını yoklamalı. 90’larda nerede çalıştı? Tarımda ürün satıp makbuz aldı mı? Vergi mükellefi olup Bağkur’a bir gün bile prim yatırdı mı?”

“İş yeri kapanmış olsa bile engel değil. Muhasebeciden eski dönem bordrosu gibi herhangi bir belge bulunması yeterlidir.”

“Bu hak hem idari yolla hem yargı yoluyla alınabilir.”

6

BES İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER 

Karakaş yayında BES konusunda da önemli uyarılar yaptı:

“Devlet katkısı %30. Torba Kanunu ile Cumhurbaşkanımız bunu sıfıra indirmeye veya %50’ye çıkarmaya yetkili.”

“Ben aksini düşünüyorum; 2026’dan itibaren tasarruf artırmak için bu oran artırılabilir.”

“Vatandaş bireysel emekliliği yanlış biliyor. Altına, dövize, fonlara endeksleme hakkınız var. Para erimez.”

“2025’te devlet katkısından maksimum yararlanmak için 312.066 TL yatıran bir kişiye devlet 93.620 TL verecek.”

7

MAAŞ ZAMLARI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Karakaş’ın zam analizinden öne çıkanlar ise şöyle:

“Memur ve memur emeklileri bu dönem SSK-Bağkur’un üzerinde zam alacak.”

“Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında %18 ile %20 arasında bir zam bekliyoruz.”

“SSK ve Bağkur emeklileri için %12’nin üzerinde bir zam hesaplıyorum.”

“2026 Temmuz’dan itibaren memur ve memur emeklileri enflasyonun altında kalabilir.”

“1000 TL’lik taban zam nedeniyle 2026’da zam şampiyonu memur emeklileri olabilir.”

8

REFAH PAYI VE EK DÜZENLEMELER 

“Şu anda Ankara’da memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme dışında bir kuruş ek ödeme verilmeyeceği net.”

“SSK–Bağkur emeklileri için ise eşitleme ve refah payı ihtimali var.”

9

Karakaş katıldığı canlı yayını şu uyarıyla tamamladı:

“Saklı sigorta bir temel haktır. Vatandaşlarımız haklarını aramalıdır.”

