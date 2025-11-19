İsa Karakaş'tan 'saklı sigorta' uyarısı! Tahmin ettiğinizden yıllar önce emekli olabilirsiniz

SAKLI SİGORTA NASIL ORTAYA ÇIKARILIR?

Karakaş yöntemi şöyle anlattı:

“Vatandaşlarımız hafızalarını yoklamalı. 90’larda nerede çalıştı? Tarımda ürün satıp makbuz aldı mı? Vergi mükellefi olup Bağkur’a bir gün bile prim yatırdı mı?”

“İş yeri kapanmış olsa bile engel değil. Muhasebeciden eski dönem bordrosu gibi herhangi bir belge bulunması yeterlidir.”

“Bu hak hem idari yolla hem yargı yoluyla alınabilir.”