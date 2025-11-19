BEDAŞ’tan İstanbullulara uyarı! 19 Kasım’da Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve birçok ilçede elektrikler kesilecek! Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

Kategoriler
İstanbul
BEDAŞ tarafından yapılan paylaşıma göre 19 Kasım’da Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede elektrikler kesilecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle belirtilen illerde onlarca mahalle karanlığa gömülecek. Kimi bölgelerde elektrik kesintisi kısa sürerken bazı mahallelerde gün boyu elektrik verilmeyecek. İşte 19 Kasım’da İstanbul elektrik kesintileri listesinin detayları…
İstanbul’un Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi ve daha birçok ilçesinde yaşayan on binlerce vatandaşın dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre günün farklı saatlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yaşanacak. Vatandaşların bu kesintilerden olumsuz etkilenmemesi için kurum “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna cevap verecek 19 Kasım İstanbul elektrik kesintileri listesini kamuoyu ile paylaştı…
BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintileri listesinde yapılacak planlı kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri yer alıyor. Bu kapsamda özellikle oluşabilecek voltaj dalgalanmalarının etkilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Elektronik eşyaların daha yoğun etkilendiği voltaj dalgalanmalarında cihaz arızalarından yangın tehlikesine kadar birçok risk bulunuyor.
19 Kasım’da İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşanacağı yerlere dair bilgiyi paylaşan Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) resmi internet sitesinde konuyla ilgili bilgileri tüm vatandaşların erişimine açtı. Kurumun www.bedas.com.tr adresli internet sitesinin ana sayfasında “Planlı kesintiler” bölümü yer alıyor. Ayrıca BEDAŞ mobil web sitesi ve BEDAŞ 186 uygulaması da elektrik kesintileri hakkında bilgi ve ihbar için vatandaşların kullanımına sunuluyor.