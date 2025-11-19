BEDAŞ’tan İstanbullulara uyarı! 19 Kasım’da Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve birçok ilçede elektrikler kesilecek! Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’un Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi ve daha birçok ilçesinde yaşayan on binlerce vatandaşın dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre günün farklı saatlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yaşanacak. Vatandaşların bu kesintilerden olumsuz etkilenmemesi için kurum “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna cevap verecek 19 Kasım İstanbul elektrik kesintileri listesini kamuoyu ile paylaştı…