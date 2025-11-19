Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı? Osimhen ne zaman döneceği gündemde

Victor Osimhen ülkesi Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin karşı karşıya geldiği 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika play-off finalinde sakatlık geçirdi.

Yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar tarafından Osimhen Fenerbahçe - Galatasaray maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

OSİMHEN FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray derbi mücadelesi oynanacak.

Kritik derbide A Spor'un haberine göre Victor Osimhen'in forma giymesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun bu süreç içerisinde sadece 1 maç kaçıracağı öngörülüyor.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Osimhen'in ne zaman tekrardan sahalara döneceği hakkında Galatasaray resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Nijeryalı yıldız golcünün UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Union Saint-Gilloise maçı ile sahalara geri dönmesi bekleniyor.