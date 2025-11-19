Menü Kapat
Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı? Osimhen ne zaman döneceği gündemde

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız santraforu Victor Osimhen'in sakatlık durumu açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Victor Osimhen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Osimhen'in ne zaman döneceği gündem oldu.

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı? Osimhen ne zaman döneceği gündemde
ülkesi ile 'nin karşı karşıya geldiği 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika play-off finalinde geçirdi.

Yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar tarafından Osimhen - maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı? Osimhen ne zaman döneceği gündemde

OSİMHEN FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol 'in 14. haftası kapsamında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray derbi mücadelesi oynanacak.

Kritik derbide A Spor'un haberine göre Victor Osimhen'in forma giymesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun bu süreç içerisinde sadece 1 maç kaçıracağı öngörülüyor.

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı? Osimhen ne zaman döneceği gündemde

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Osimhen'in ne zaman tekrardan sahalara döneceği hakkında Galatasaray resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Nijeryalı yıldız golcünün UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Union Saint-Gilloise maçı ile sahalara geri dönmesi bekleniyor.

