İşte vatandaşın canını yakan marketlere kesilen ceza! Bakan Yardımcısı açıkladı

Gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlar vatandaşın canını yakarken zincir marketlerin izlediği fiyat belirleme yöntemi eleştirilerin odağına oturmuştu. Konuyla ilgili Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan; yakın tarihte yapılan denetimlerde 5 büyük zincir markete toplamda 231 milyon TL ceza kestiklerini söyledi. Gürcan ayrıca 81 ilde yılbaşından bugüne kadar 529 milyon Türk Lirası'nın üzerinde idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

Kayseri'de bir fabrikanın açılışına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan; bakanlık olarak yapılan denetimler hakkında bilgiler verdi. 5 büyük zincir markete toplam 231 milyon TL ceza kestiklerini kaydeden Gürcan şöyle konuştu:

"Ticaret Bakanlığı, görev alanı olarak çok geniş bir bakanlık. Ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesi gibi kapsamlı sorumlulukları içerirken diğer yandan da toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yanıt vermeye gayret ediyoruz.

"5 BÜYÜK MARKETE 231 MİLYON TL CEZA"

Bakanlıkça adil ve rekabetçi bir iç piyasa ortamının oluşmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz denetimlerde 5 büyük market zincirine toplamda 231 milyon TL ceza kestik geçtiğimiz günlerde.

Ayrıca başta gıda sektörü olmak üzere kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçları karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışları da bakanlık olarak takip ediyoruz. İl müdürlüklerimiz üzerinden 81 ilde bu güne kadar 160 binin üzerinde firma ve 1.2 milyonun üzerinde ürünü denetledik. Bu denetimler sonunda da yılbaşından bu güne kadar 529 milyon Türk Lirası'nın üzerinde idari para cezası uyguladık. Böylelikle fiyat dengesini bozmaya, haksız fiyat artışı yapmaya çalışanların önüne geçmek için mücadelemizi el birliği ile sürdürüyoruz" dedi.



"51 İLİMİZDE 225 LİSANSLI DEPOMUZ FAALİYETTE"

Türkiye'de 51 ilde 225 lisanslı deponun faaliyette olduğunu belirten Gürcan; "Hububatla alakalı bakanlık olarak lisanslı depoculuk sistemimiz var. Bu sistemle sağlıklı modern şartlarda ürünlerimizi depolamakta, böylece ürün israfını ve zaiyatını en aza indirme gayreti içerisindeyiz.

51 ilimizde 311 noktada 225 lisanslı depomuz faaliyette ve şu anda Türkiye'de üretilen 12.2 milyon ton hububatı lisanslı depolarımızda depolayabilmekteyiz. Bununla birlikte tarım ürünlerinin yalnızca muhafazasına ilişkin değil aynı zamanda ticaretine yönelik de adımlar attık. Bu adımların sonuçlarını elektronik ürün senedi işlem hacmine baktığımızda daha net görebiliyoruz. Elektronik ürün senetlerimiz geçtiğimiz yıl 273 milyar TL'yi aşmıştı. bununla ilgili de elektro senetlerin işlem gördüğü borsayı daha da geliştirerek inşallah önümüzdeki yıllarda bu sektörü en üst seviyeye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



Çalışmaların aralıksız süreceğinin de altını çizen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan; "Temel hedefimiz ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanmasını sağlamaktır. Yapılan çalışmalar ve katkılar, emin adımlarla bu hedefimize ulaşmayı sağlayacaktır. Bizler; ticaret erbabımızla, sanayicimizle, 2 milyon 250 binin üzerinde esnaf ve sanatkarımızla beraber Türkiye'nin daha kalkınmış ve daha müreffeh bir ülke olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.