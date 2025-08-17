Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kadın girişimcilere 339 milyon liralık destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimci Destek Programı ile 2024-2025 döneminde 8 bin 974 kadın girişimciye toplam 339 milyon lira kaynak aktarıldı.

Kadın girişimcilere 339 milyon liralık destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen reformlarla kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolüne ilişkin 2024-2025 döneminde olmak üzere 8 bin 500'den fazla kadın iş gücüne katıldı. Aynı zamanda kadın girişimcilere toplam 339 milyon lira destek sağlandı.

Kadın girişimcilere 339 milyon liralık destek

38 BİNDEN FAZLA KADIN GİRİŞİMCİ SERTİFİKA ALACAK

'in ücretsiz girişimcilik eğitimlerine 2010'dan bu yana katılan 1,8 milyondan fazla kişinin neredeyse yarısını kadınlar oluşturdu. 2019'dan itibaren çevrimiçi platformda verilen eğitimlerde kadın katılım oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı. 2025 yılı itibarıyla yalnızca uzaktan eğitim programlarında 38 binden fazla kadın girişimci sertifika almaya hak kazandı.

Kadın girişimcilere 339 milyon liralık destek

SERMAYEDE TARİHİ DESTEK

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile kadınlara ekstra avantajlar sağlanmasıyla 2024'te destek üst limiti 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarılarak önemli bir adım atıldı. Ayrıca işini kuran kadın girişimcilere iş kurma desteğinde 10 bin lira, iş geliştirme desteğinde ise 150 bin lira ek limit veriliyor. 2012'den bu yana 75 bini aşkın kadın girişimciye toplam 2,34 milyar lira hibe desteği sağlandı. Sadece 2024-2025 döneminde ise 8 bin 974 kadın girişimciye toplam 339 milyon lira kaynak aktarıldı.

Kadın girişimcilere 339 milyon liralık destek

KÜRESEL YARIŞTA TÜRK KADINLARI

'ın BiGG ve BiGG Yatırım programlarında kadın girişimci oranı 2025'te yüzde 26'ya çıkarak dünya ortalaması olan yüzde 20'nin üzerine çıktı. 2024'te yatırım alan kadın girişimcilerin yüzde 59'u TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan yararlandı. UNIDO iş birliğiyle yürütülen GCIP Türkiye 2023'te kadın girişimciler, Viyana'da düzenlenen ‘Temiz Teknoloji Günleri'nde dünya 3'üncülüğü elde etti. 2024'te hızlandırıcı programına kabul edilen girişimcilerin yüzde 64'ü kadın oldu.

Kadın girişimcilere 339 milyon liralık destek

1 MİLYON LİRALIK KADIN ÖDÜLLERİ

GCIP 2024'te ‘Toplumsal Etkide Öncü Kadın', ‘Yenilikçi Kadın', ‘En İyi Gelişim Gösteren Kadın' ve ‘Genç Kadın' kategorilerinde verilen ödüllerle kadın girişimcilere toplam 1 milyon lira destek sağlandı. 'nda sağlanan desteklerle, kadın girişimciler Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda öncü ve belirleyici gücü olmaya devam ediyor.

