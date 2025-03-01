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 | Banu İriç

Kasaplardan Ramazan ayı uyarısı! Bu tuzağa sakın düşmeyin, görmeden almayın

Ramazan ayında artan et tüketimiyle birlikte kasaplar, vatandaşları özellikle kıyma alımı konusunda uyardı. Ucuz kıyma adı altında satılan ürünlerde sakatat, bozuk et ve hijyenik olmayan karışımların yer alabileceğine dikkat çeken kasaplar, tüketicilerin etlerini gözleriyle seçerek çektirmeleri gerektiğini vurguladı. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 18:47

Erzurum’da kasaplık yapan Erdi Çelik, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşları özellikle kıyma alımı konusunda uyardı. Erzurum Kasaplar Odası’nın et fiyatlarına zam yapılmaması yönünde aldığı karara destek verdiklerini belirten Çelik, "Biz de ete zam gelmesini istemiyoruz. Ramazan ayında herkesin uygun fiyata et almasını ve rahat etmesini arzuluyoruz. Ancak, talep çok arttığı için fiyat dalgalanmaları yaşanabiliyor. Kasaplar Odası’nın belirlediği fiyatlar doğrultusunda satış yapıyoruz" dedi.

"HAZIR KIYMA ALMAYIN! ETİNİZİ KENDİNİZ SEÇİN"

Özellikle kıyma konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Çelik, ucuz et ve hazır kıyma konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın kesinlikle hazır kıyma almamalarını öneriyoruz. Mutlaka kıymalarını kasapta gözleriyle görerek çektirmeliler. Etin sağlıklı ve helal kesim olduğundan emin olmak için damgalı, veteriner kontrolünden geçmiş ürünleri tercih etmeleri çok önemli. Kasaplarından kesim raporlarını, sağlık kontrollerini ve belgelerini talep etsinler. Maalesef bazı yerlerde ucuz et adı altında kalitesiz ya da karışımlı ürünler satılabiliyor. Tüketicilerimizin sağlıklı et yemesi için ucuz fiyata kanmamalarını bir kez daha vurguluyoruz."

"YERLİ KESİM ET TERCİH EDİYORUZ"

Kasaplık sektöründe ithal et yerine yerli kesim hayvanların tercih edildiğini belirten Çelik, mezbaha sürecinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. "Mezbaha veteriner kontrolünde, damgalı olarak kesim yapılıyor. Ardından sağlık kontrollerinden geçiyor ve bir gün dinlendikten sonra kasaplara ulaşıyor. Biz kasaplar olarak ithal et satışı yapmıyoruz, yerli kesim tercih ediyoruz. Et Balık Kurumu’ndan kasaplara et dağıtımı yapılıyor ancak biz zaten yerli üreticileri destekliyoruz" dedi.

RAMAZAN AYINDA ET ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vatandaşların Ramazan ayında sağlıklı ve güvenilir et tüketebilmesi için şu noktalara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti:

  • Etin damgalı ve veteriner kontrolünden geçmiş olmasına özen gösterin.
  • Kıyma alırken hazır kıymadan kaçının, gözünüzün önünde çektirin.
  • Et satın alırken kesim raporlarını ve gıda güvenliği belgelerini talep edin.
  • Ucuz et tuzağına düşmeyin, fiyatı çok düşük olan etlerden şüphelenin.
  • Etinizi güvenilir ve belgeli kasaplardan alın.

Ramazan ayında et tüketiminin arttığını ve vatandaşların sağlıklı et tüketmesi gerektiğini belirten Çelik, "Tüketicilerimiz et alırken sadece fiyatı değil, sağlığı da düşünmeli. Kalitesiz ve denetimsiz et tüketmek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle herkesin bilinçli hareket etmesini öneriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

ETİKETLER
#Sağlık
#Ekonomi
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