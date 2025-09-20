Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kayseri'de üretildi, Avrupa'da satış rekorları kırıyor: 12 ton yapılıyor, kilosu 750 lira

Eylül 20, 2025 15:42
1
Kayseri'de üretildi, Avrupa'da satış rekorları kırıyor

Kayseri’de Cırgalan biberi sofralara lezzet katarken yurt dışından büyük ilgi görüyor. Biber yetiştiricileri biberin işleyiş şeklini anlatırken fiyatıyla ilgili bilgiler verdi.

2

Kayseri’de Cırgalan Mahallesi'nde yetişen coğrafi işaretli biber yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Ata tohumuyla üretilen biberler müstakil evlerin damları, sokak araları ve balkonlarda kurutulup toz biber haline getirildikten sonra yemeklere lezzet katıyor.

3

Biber yetiştiricisi İpek Yıldırım, biberlerin işleniş ve yetiştiriş şeklini anlatarak Türkiye’ye özgü bir lezzet olduğunu ve faydalarının fazla olduğunun altını çizdi. Yöre halkı tarafından mart ayında ekilen ve ağustosun sonunda hasadına başlanan Cırgalan biberi, ardından kadınlar tarafından çöpünden ayrılarak temizleniyor.

4

Ata tohumundan üretilen biberler, daha sonra parçalanarak mahalledeki müstakil evlerin damları, sokak araları ve balkonlarda kurutulmaya bırakılıyor.

5

Kurutulurken uzun çubuklarla sık sık karıştırılan biberler, acı damarları çıkarılıp elendikten sonra değirmende kırmızı toz biber haline getiriliyor.

6

Yılda yaklaşık 10-12 ton üretilen biber, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına da ulaştırılıyor. Biber yetiştiricisi Muammer Nahit, AA muhabirine, biberin kıymetini bilenler tarafından tercih edildiğini söyledi.

7

Avrupa'ya da biber gönderdiğini anlatan Nahit, "Akrabalarımız Avrupa'ya götürdü, çevresi beğenince istemeye başladılar. Ata tohumundan yetiştiriyoruz. Çocuğu nasıl büyütüyorsan bunu da aynı öyle büyütüyorsun. Dalında kızarınca topluyoruz, çöpünü alıyoruz, yırtıyoruz, kurutuyoruz ve tozunu alıyoruz. Değirmende toz haline geliyor. Kilosu 750 lira. Çok acı değil. Acı isteyen Kahramanmaraş'ın, tatlı isteyen Nazilli'nin, normal acı isteyen de bizim biberi alacak." diye konuştu.

8

"ÇOCUKLARIMI BUNUNLA BÜYÜTTÜM"

İpek Yıldırım ise yaşadığı topraklarda çocukluğundan bu yana biberi bildiklerini belirterek, bu yıl biberleri makineyle çektiğini dile getirdi.

Cırgalan biberinin evlerinin geçim kaynağı olduğuna dikkati çeken Yıldırım,"Çocuklarımı bununla büyüttüm, evi bununla geçindirdim. Annemin anneannesi bile yaparmış. Ben buranın yerlisiyim. Buraya özgü bir biber. Bununla çemen yaparız, yemeklerimize katarız. Toptancıya ve perakende satarız. Her yıl aynı ata tohumumuzu ekeriz." dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.