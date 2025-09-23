Kilosu 750 TL'den başlıyor! Hasadı başladı, tam bir şifa deposu

Arguvan’da yıllardır üretim yapan Mehmet Ali Çıplak, yeni sezonun fiyatlarını açıkladı. Ovada yetişen ürünlerin kalitesinin düşük olduğuna dikkat çekerken, yayladan elde edilenlerin hem daha sağlıklı hem de lezzetli olduğunu vurguladı.

Yeni sezonla birlikte bal fiyatlarının da belirlendiğini kaydeden Çıplak, "Kara kovan balını bin 200 TL, süzme balı ise 750 TL'den satışa sunduk. Bu fiyatlar maliyet ve sezon giderleri dikkate alınarak belirlendi. Birçok arıcı da bu fiyat aralığında hemfikir" dedi.

Balın kalitesinde coğrafi şartların büyük rol oynadığını belirten Çıplak, "Ovada üretilen bal genelde kaliteli olmuyor. Arıyı yaylaya çıkardığınızda, yüksek rakımlı bölgelerde elde edilen bal hem daha kaliteli hem de daha sağlıklı oluyor. Bu yıl ise orta verimlilikte bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı.

Bal çeşitleri hakkında da bilgi veren deneyimli Çıplak, süzme balların bir kısmının ham yani dinlendirilmemiş bal olduğunu belirterek, "Ham bal, daha fazla element içerir. Dinlendirilmiş bal ise 40-45 derecede ısıtıldığı için bazı besin değerlerini kaybedebilir. Ayrıca şekerlenmiş bal da doğal bir süreçtir ve bu, balın sahte olduğu anlamına gelmez. Balınızı piyasadan değil, doğrudan arıcılardan alın. Arı hile yapmaz, balını dürüstçe üretir. Kaliteli balın adresi arıcılardır" diye konuştu.