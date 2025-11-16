Konutlar teslim edildi, kira fiyatları 'dip' yaptı: En uygun daire 8 bin TL'ye kadar geriledi

Kot olan bir daire şu an 8 ila 10 bin TL'den kiraya tutulabilir ve insanlar şehir merkezine daha yakın bir daire ise 20 bin TL'den tutulabilir. Kot altı dairelerimiz çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü insanlarda hala bir deprem travması devam ediyor ve insanlar çok fazla zemine yakın dairelerde kalmak istemiyorlar. Genelde talep gören dairelerimiz üst katlar veya binanın en üst katı oluyor. Bu katlar daha çok talep gördüğü için doğal olarak alt kattaki dairelerin fiyatı 10 bin TL oluyor" dedi.