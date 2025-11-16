Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Konutlar teslim edildi, kira fiyatları 'dip' yaptı: En uygun daire 8 bin TL'ye kadar geriledi

Kasım 16, 2025 12:20
1
Konutlar teslim edildi, kira fiyatları 'dip' yaptı: En uygun daire 8 bin TL'ye kadar geriledi

Kira fiyatları Türkiye genelinde vatandaşın bütçesini en çok zorlayan kalemlerden biri olmaya devam ederken, alınan önlemler ve devreye sokulan yeni projelerde fahiş fiyatların önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

Bu çerçevede Hatay'da depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde yüz oranında artış yaşanırken, kentte deprem konutlarının teslimiyle birlikte ‘balon' diye tabir edilen kira fiyatları düşmeye devam ediyor.  İşte rakamlar ve tüm detaylar...

2

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, binlerce insan evsiz kalmıştı. Binlerce yapı stoğunun yerle bir olduğu kentte 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde 100 oranında artış yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentte yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte teslim edilen deprem konutları kira fiyatlarını da etkiledi. 

3

Geride kalan süreçte toplamda 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenirken, vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmeye devam ediyorlar. Depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarının tavan yaptığı kentte konutların teslimi ve ailelerin yerleşmesiyle birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Dairelerin kira fiyatlarının bulundukları katlara ve şehre uzaklıklarına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, kentteki deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 8 bin TL, en yüksek kira fiyatının 22 bin TL civarında olduğunu söyledi.

4

KONUT SAYISI ARTINCA FİYATLAR DÜŞTÜ 

2023 yılında deprem sonrası konut fiyatlarının yüzde 100 oranında arttığını ifade eden emlakçı Jülide Özkan, "Hatay'da çok fazla yıkım olduğu için deprem öncesi ve sonrasında fiyatlarda neredeyse yüzde 100'e varan bir artış yaşadık. Deprem öncesi yaklaşık metrekare fiyatı 30 TL iken, deprem sonrasında 60 TL'ye kadar çıkmıştı. Şimdi ise metrekare fiyatı 140 TL oldu. Deprem öncesinde 100 metrekarelik bir daireyi 3 bin TL'ye kiralarken, deprem sonrasından ise 6 bin TL'ye kiralamış oldu. Depremde çok fazla yıkım ve bina kaybettik ve insanlar daire bulamadığı için balon fiyatlarında yükseliş yaşadık. 

5

Hatay'da binlerce deprem konutu teslim edildi ve bununla beraber kira fiyatlarında bir düşüş yaşadık. Türkiye geneli ve balon fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Çünkü konut sayısı artmaya başladı. Piyasada konut sayısı ne kadar artarsa bizim için de kira fiyatları o kadar normal düzeye düşmeye başlar. Hatay'da yaşayan vatandaşlar, şehir merkezine tekrar dönmek istiyorlar. Çünkü burada insanlar şehir merkezine yakın yerlerde oturmaya alışmış insanların olmasıdır. Hatay'da şehir merkezi tam oturmadı. TOKİ konutları hepsi bittiğinde insanlar şehir merkezine yakın konutları tercih ediyor" dedi.
 

6

Deprem konutlarında kira fiyatlarının en düşük 8 bin TL, en yüksek 22 bin TL civarında olduğunu söyleyen Özkan, "Deprem konutlarında ortalama kira fiyatları şu an 15 bin TL bandında diyebiliriz. Şehre uzaklığı, kat ve kot altında olup olmaması, birçok etken fiyatları etkiliyor. Şu an en düşük kira fiyatını 8 bin TL'den görebilirken, en yüksek kira fiyatı olarak 22 bin TL'den görebiliriz. Bu fiyatlarda dairenin kaçıncı katta olduğu ve şehre yakınlığı çok fark eder.

7

Kot olan bir daire şu an 8 ila 10 bin TL'den kiraya tutulabilir ve insanlar şehir merkezine daha yakın bir daire ise 20 bin TL'den tutulabilir. Kot altı dairelerimiz çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü insanlarda hala bir deprem travması devam ediyor ve insanlar çok fazla zemine yakın dairelerde kalmak istemiyorlar. Genelde talep gören dairelerimiz üst katlar veya binanın en üst katı oluyor. Bu katlar daha çok talep gördüğü için doğal olarak alt kattaki dairelerin fiyatı 10 bin TL oluyor" dedi.

8

Türkiye genelinde yapımı planlanan 500 bin sosyal konutun deprem bölgesinde olduğu gibi büyükşehirlerde de kira fiyatını etkileyeceğini söyleyen Özkan, "Sosyal konutlar Türkiye genelinde ev fiyatlarını da etkileyecek. Sosyal konutların girmesi ile insanların ilk üç temel ihtiyaçtan biri barınma ihtiyacı olduğu için çok yüksek talep görecek ve fiyatlar da bayağı bir gerileme yaşatacaktır. Tüm Türkiye ile beraber İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerimizde sosyal konutların yapılması ilaç gibi olacaktır" şeklinde konuştu.

9

Kiracı Cüneyt Kurtoğlu, deprem konutuna 12 bin TL kira ödediğini ifade ederek, "Gülderen TOKİ konutlarında kiralık evde oturuyorum. Deprem konutunda oturuyorum. Kiralık olarak oturduğum evde 12 bin TL veriyorum. 7 aydır kira veriyorum. Ev sahiplerinin bazıları kira fiyatlarında abartı yapıyorlar. Buradaki kira fiyatları en fazla 13 ila 15 bin TL civarında oluyor. 12 bin TL'ye oturuyorum ve memnumum" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.