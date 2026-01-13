Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Perşembe günü başlıyor: Kritik 1.000 TL detayı

Temassız ödemelerde limit artışı için geri sayım başladı. Kart ve mobil cihazlarla hiçbir temas gerektirmeden yapılan şifresiz işlemlerde üst sınır, 15 Ocak itibarıyla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılıyor.

İşte detaylar...