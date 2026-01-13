Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Perşembe günü başlıyor: Kritik 1.000 TL detayı

Kategoriler
Temassız ödemelerde limit artışı için geri sayım başladı. Kart ve mobil cihazlarla hiçbir temas gerektirmeden yapılan şifresiz işlemlerde üst sınır, 15 Ocak itibarıyla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.
PERŞEMBE GÜNÜ DEĞİŞİYOR
Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.
ABD'DE STANDART BİR LİMİT YOK
ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.