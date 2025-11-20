Kredi kartlarında tüm limitler değişiyor! 1 Ocak 2026 tarihine dikkat

Yeni yılla birlikte kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor. İşte birçok vatandaşı ilgilendiren kredi kartında beklenen yeni düzenlemenin detayları...