Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kredi kartlarında tüm limitler değişiyor! 1 Ocak 2026 tarihine dikkat

Kasım 20, 2025 11:54
1
Kredi kartlarında tüm limitler değişiyor! 1 Ocak 2026 tarihine dikkat

Yeni yılla birlikte kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor. İşte birçok vatandaşı ilgilendiren kredi kartında beklenen yeni düzenlemenin detayları...    

2

Haziran 2023'te göreve başlayan ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona mücadele kapsamında bir dizi değişiklik hayata geçirirken, uygulamalardan en dikkat çekeni ise kredi kartlarına yönelik uygulanan kısıtlama adımları oldu.

3

2024 yılının ilk aylarında BDDK tarafından bankalara gönderilen sözlü talimat ile, kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemleri için belirlenen vade sayısı 12'den 3'e düşürülürken, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25'i oranında nakit çekebilmesine imkan tanınmıştı. 

4

Sözcü'de yer alan habere göre; kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemlerinde tavan tutarı 25 bin TL olarak belirleyen BDDK, talep enflasyonunu baskılamak amacıyla yürürlüğe aldığı bu önlemlerde 2026 itibarıyla gevşemeye gitmeye hazırlanıyor

5

Aradan geçen süreçte TL'de yaşanan değer kaybına rağmen mevcut sınırların korunması, kartlı işlemlerde nakit avans kullanımının düşmesine neden oldu. 

 

6

Yeni yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor.

7

Öte yandan kartlardan yapılacak nakit çekimlerinde belirlenen 25 binlik tavan tutarın, mevcut ekonomik koşullar altında yetersiz olduğunun tespitiyle birlikte söz konusu sınır yeni yılda tekrar düzenlenecek. Sektör kaynakları, kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL'ye çekilmesinin beklenildiğini belirtirken, daha düşük limitli kartlar için ise yüzde 25'lik çekim sınırının yükseltilebileceğine dikkat çekti. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.