Kripto stoklayan şirketin başı belada

Son aylarda şirketlerin kriptoya olan ilgisi dikkat çekmişti. 200’den fazla firma, bilançolarına dijital varlık ekleyerek “kripto stoklayan” şirketler arasına katıldı. Ancak bu hızlı yükselişin cazibesi kısa sürdü. Wall Street Journal’ın aktardığına göre yatırımcıların iştahı eylülde ciddi şekilde azaldı.

ALIMLAR SERT FREN YAPTI

Bitcoin yatırımları yaz aylarında düzenli olarak azalırken, eylülde nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Araştırma şirketi K33’nin verilerine göre, halka açık şirketlerin dörtte biri şu anda sahip oldukları kripto varlıkların toplam değerinin altında işlem görüyor. Yani yatırımcılar bu stratejiyi benimseyen hisseleri cezalandırıyor.

Bazı şirketlerin hisseleri, yönetimlerinin kriptoya yönelme planını açıklamasından bu yana yüzde 50’den fazla eridi. Düzenleyici incelemeler de işin tuzu biberi oldu. Oysa aynı dönemde küçük ölçekli hisseleri takip eden Russell 2000 Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 12 yükseldi.

TRUMP ETKİSİYLE BAŞLAMIŞTI

Kriptoyu bilançoya “hazine” varlığı olarak ekleme modası, ABD Başkanı Donald Trump’ın sektöre desteğini kamuoyu önünde açıklamasıyla hız kazanmıştı. Birkaç ay içinde biyoteknolojiden tarım makinelerine kadar birçok şirket Bitcoin ve diğer dijital paralara yöneldi.

SERMAYE İŞTAHI BİTTİ

Bankacılar ve piyasa analistleri, şirketlerin yatırımcıya sunduğu yeni hisse satışlarının yavaşlamanın nedeni olduğunu söylüyor. Başlangıçta kolay finansman gibi görünen bu yöntem, aynı anda çok fazla şirketin aynı stratejiyi denemesiyle ters tepti. Cohen & Co. sermaye piyasaları başkanı Jerry Serowik’in ifadesiyle, “Piyasalar bu kadar çok şirketi kaldıramaz.”

LİDERLER DE ZORLANIYOR

Bu stratejiyi ilk benimseyen yazılım şirketi Strategy (eski adıyla MicroStrategy) bile zor günler geçiriyor. Şirketin hisseleri üçüncü çeyrekte yüzde 20 değer kaybetti. Eskiden Bitcoin varlıklarının üç katından fazla değerlenen hisse, artık 1,5 kat seviyesinde.

Onun peşinden giden diğer şirketlerin performansı da farklı değil. Hisseler token varlıklarının değerinin altına düştükçe, yeni hisse ihraç edip daha fazla Bitcoin almak da zorlaşıyor. Bitcointreasuries.net verilerine göre şirketler eylülde 37.881 Bitcoin aldı. Bu, nisandan beri görülen en düşük hız. Temmuzda bu rakam 103.250, ağustosta 49.303 seviyesindeydi.