Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kripto stoklayan şirketin başı belada

200’den fazla şirket bu yıl Bitcoin’e yöneldi ama eylülde alımlar hızla geriledi. Hisselerin dörtte biri artık varlıklarının altında işlem görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kripto stoklayan şirketin başı belada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 12:17

Son aylarda şirketlerin kriptoya olan ilgisi dikkat çekmişti. 200’den fazla firma, bilançolarına dijital varlık ekleyerek “ stoklayan” şirketler arasına katıldı. Ancak bu hızlı yükselişin cazibesi kısa sürdü. Wall Street Journal’ın aktardığına göre yatırımcıların iştahı eylülde ciddi şekilde azaldı.

ALIMLAR SERT FREN YAPTI

yatırımları yaz aylarında düzenli olarak azalırken, eylülde nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Araştırma şirketi K33’nin verilerine göre, halka açık şirketlerin dörtte biri şu anda sahip oldukları kripto varlıkların toplam değerinin altında işlem görüyor. Yani yatırımcılar bu stratejiyi benimseyen hisseleri cezalandırıyor.

Bazı şirketlerin hisseleri, yönetimlerinin kriptoya yönelme planını açıklamasından bu yana yüzde 50’den fazla eridi. Düzenleyici incelemeler de işin tuzu biberi oldu. Oysa aynı dönemde küçük ölçekli hisseleri takip eden Russell 2000 Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 12 yükseldi.

TRUMP ETKİSİYLE BAŞLAMIŞTI

Kriptoyu bilançoya “hazine” varlığı olarak ekleme modası, ABD Başkanı Donald Trump’ın sektöre desteğini kamuoyu önünde açıklamasıyla hız kazanmıştı. Birkaç ay içinde biyoteknolojiden tarım makinelerine kadar birçok şirket Bitcoin ve diğer dijital paralara yöneldi.

SERMAYE İŞTAHI BİTTİ

Bankacılar ve piyasa analistleri, şirketlerin yatırımcıya sunduğu yeni hisse satışlarının yavaşlamanın nedeni olduğunu söylüyor. Başlangıçta kolay finansman gibi görünen bu yöntem, aynı anda çok fazla şirketin aynı stratejiyi denemesiyle ters tepti. Cohen & Co. sermaye piyasaları başkanı Jerry Serowik’in ifadesiyle, “Piyasalar bu kadar çok şirketi kaldıramaz.”

LİDERLER DE ZORLANIYOR

Bu stratejiyi ilk benimseyen yazılım şirketi Strategy (eski adıyla MicroStrategy) bile zor günler geçiriyor. Şirketin hisseleri üçüncü çeyrekte yüzde 20 değer kaybetti. Eskiden Bitcoin varlıklarının üç katından fazla değerlenen hisse, artık 1,5 kat seviyesinde.

Onun peşinden giden diğer şirketlerin performansı da farklı değil. Hisseler token varlıklarının değerinin altına düştükçe, yeni hisse ihraç edip daha fazla Bitcoin almak da zorlaşıyor. Bitcointreasuries.net verilerine göre şirketler eylülde 37.881 Bitcoin aldı. Bu, nisandan beri görülen en düşük hız. Temmuzda bu rakam 103.250, ağustosta 49.303 seviyesindeydi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun
ETİKETLER
#bitcoin
#hisse senedi
#kripto
#Şirket Yatırımları
#Piyasa Düşüşü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.