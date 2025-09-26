Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun

Bitcoin fiyatları yükselirken yatırımcılar hızlı kazanç için 100 kata kadar kaldıraç sunan işlemlere yöneliyor. Ancak uzmanlara göre bu yüksek riskli ürünlerde en çok kazanan, sistemi sunan şirketler olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 10:25

dünyası, ani yükselişleri ve sert çöküşleriyle biliniyor. Şimdi ise bu dalgalanmalar “perpetual futures” yani sürekli kontratlar üzerinden daha da büyüyor. Yatırımcılar arasında kısaca “perps” denilen bu işlemler, 10, 20 hatta 100 kata kadar kaldıraç imkânı sunuyor.

ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun

Kısacası, çok kısa sürede büyük kazanç da mümkün, tüm paranın buhar olması da.

YÜKSELİŞİN MOTORU

Son bir yılda ’in yüzde 70’in üzerinde değer kazanmasında bu kontratların etkisi büyük. Küresel ölçekte hızla yayılan perps, ABD’li yatırımcıların da radarına girmiş durumda. Analitik şirketi Kaiko’ya göre 2025’te Bitcoin ticaret hacminin yaklaşık yüzde 68’i bu işlemlerden geldi.

ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun

NASIL ÇALIŞIYORLAR?

Geleneksel vadeli kontratların aksine perps’in bir vade sonu ya da kullanım fiyatı yok. Kazanç da kayıp da tamamen Bitcoin’in fiyat hareketine bağlı.

Örneğin, 500 dolarlık yatırımla 10 kat kaldıraç kullanarak 5 bin dolarlık pozisyon açılabiliyor. Fiyat yüzde 10 artarsa ikiye katlanıyor. Ama aynı oranda bir düşüşte, tüm para siliniyor.

ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun

FONLAMA ORANI DENGESİ

Perps fiyatları spot piyasanın üzerine çıktığında, yükseliş yönlü pozisyon alan yatırımcılar karşı tarafa “fonlama oranı” adı verilen bir ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu sistem, fiyat dengesini korumak için tasarlanmış olsa da oranlar yüksek olduğunda kârı eritebiliyor.

ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun

ARACI KURUMLARIN ALTIN ÇAĞI

Bu ürünler yatırımcılara riskli bir oyun alanı sunsa da asıl kazancı sağlayan platformlar oluyor.

Robinhood’un ikinci çeyrek gelirlerinin yüzde 80’i opsiyon ve kripto işlemlerinden geldi. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 200’den fazla değer kazandı ve S&P 500 Endeksi’ne dahil edildi. Robinhood, Avrupa’daki bireysel yatırımcılara da perps işlemlerini açtı.

Cboe Global Markets, kasımda perps başlatmayı planlıyor. Coinbase ise ABD’li müşterilerine bu yaz ürünlerini tanıttı ve kaldıraç sınırını 10 katla sınırlamama konusunda istekli görünüyor.

ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun

100 KATA KADAR RİSK

Gemini gibi şirketler ABD dışında 100 kata kadar kaldıraç sunuyor. Coinbase’in işlem bölümü başkanı Scott Shapiro ise sınırları zorlamakta kararlı: “Bu ömür boyu geçerli bir sınır değil” diyerek daha yüksek kaldıraç ihtimalini açık bırakıyor.

ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun

“KASA” HER ZAMAN KAZANIYOR

Uzmanlara göre hikâyenin sonu hiç şaşırtıcı değil: Bu kadar yüksek riskli ürünlerde en çok kazanan, onları sunan şirketler. Yani, yatırımcılar büyük kazanç hayali kurarken kasanın kazandığı kesin.

ABD’de kripto kaldıraç çılgınlığı: 100 kat riskli oyun

ETİKETLER
#Kripto Para
#yatırım
#bitcoin
#risk
#Perpetual Futures
#Perps
#Kaldıraç
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.