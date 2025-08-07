Menü Kapat
Editor
 Suat Vilgen

Motorin (dizel) fiyatında dev indirim tabelaya yansıdı! İşte 7 Ağustos akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatında 1,77 TL'lik indirim bu gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. 7 Ağustos Perşembe sabahı sürücüler istasyonlara daha uygun fiyatlarla uyanırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İşte büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları...

07.08.2025
07.08.2025
, 7 Ağustos 2025 Perşembe sabahına sürücülere iyi haberle uyandı. grubunda daha önce duyurulan 1,77 TL’lik indirim, gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Böylece araç sahipleri uzun süredir beklenen fiyat düşüşünü tabelalarda net biçimde gördü.

Motorin (dizel) fiyatında dev indirim tabelaya yansıdı! İşte 7 Ağustos akaryakıt fiyatları

PETROL VE KUR HAREKETLİLİĞİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Son günlerde uluslararası piyasalarda yaşanan petrol düşüşü ve kurdaki dengelenme, motorin fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesini sağladı.

Motorin (dizel) fiyatında dev indirim tabelaya yansıdı! İşte 7 Ağustos akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 AĞUSTOS 2025)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL

Motorin: 51,95 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin: 51,83 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,11 TL

Motorin: 52,85 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,44 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 26,33 TL

Motorin (dizel) fiyatında dev indirim tabelaya yansıdı! İşte 7 Ağustos akaryakıt fiyatları

BENZİN VE LPG FİYATLARI SABİT KALDI

Motorin fiyatında yaşanan bu sevindirici gelişmeye karşın, benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak yeni bir fiyat düzenlemesi olup olmayacağını yakından takip ediyor.

