Motorin (dizel) fiyatında dev indirim tabelaya yansıdı! İşte 7 Ağustos akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, 7 Ağustos 2025 Perşembe sabahına sürücülere iyi haberle uyandı. Motorin grubunda daha önce duyurulan 1,77 TL’lik indirim, gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Böylece araç sahipleri uzun süredir beklenen fiyat düşüşünü tabelalarda net biçimde gördü.

PETROL VE KUR HAREKETLİLİĞİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Son günlerde uluslararası piyasalarda yaşanan petrol düşüşü ve kurdaki dengelenme, motorin fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesini sağladı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 AĞUSTOS 2025)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL

Motorin: 51,95 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin: 51,83 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,11 TL

Motorin: 52,85 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,44 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 26,33 TL

BENZİN VE LPG FİYATLARI SABİT KALDI

Motorin fiyatında yaşanan bu sevindirici gelişmeye karşın, benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak yeni bir fiyat düzenlemesi olup olmayacağını yakından takip ediyor.