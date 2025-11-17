Menü Kapat
TGRT Haber
Nefes Kredisi iki katına çıkarıldı: İlk 6 ay ödemesiz 36 ay vade! Rakamlar belli oldu

Kasım 17, 2025 13:52
1
Nefes Kredisi iki katına çıkarıldı: İlk 6 ay ödemesiz 36 ay vade! Rakamlar belli oldu

KOBİ'lere finansman desteği için başlatılan ikinci TOBB Nefes Kredisi paketi, yoğun talep üzerine 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. Başvurular 19 Kasım'da başlıyor. İşte tüm detaylar... 

2

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

KOBİ'lerin uygun şartlarla finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen TOBB Nefes Kredisi, iş dünyasından gelen yoğun talep üzerine iki katına çıkarıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle yürütülen kredinin hacmi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltildi. İş dünyasının yoğun talebi sonrasında TOBB'un girişimleri sonucu artırılan Nefes Kredisi'ne başvurular 19 Kasım Çarşamba itibariyle başlayacak. Krediye TOBB'a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

3

İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yap Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. Artırılan kredi hacminde mevcut koşullar aynen devam edecek. Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak.

4

80 MİLYAR TÜRK LİRASINA ULAŞTI 

Temmuz ayında verilen ilk TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı. Böylece TOBB Nefes Kredisi ile bu yıl KOBİ'lere sağlanan toplam destek 80 milyar Türk Lirası'na ulaşmış olacak.

 

5

Konu üzerine açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Sürekli vurguladığım en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. 

6

'BEKLENTİMİZİ İLETTİK' 

Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Temmuz ayında birinci Nefes Kredisi'ni hayata geçirdik. KOBİ'lerimize 30 milyar lira destek sağladık. İkinci Nefes Kredisi'ne ise 2 Ekim tarihinde başladık. Bu paketten şu an itibariyle 20 bin civarında firmamız yararlandı. 25 milyar Türk Lirası büyüklüğündeki kredi hacmi dolmak üzere. Oda-Borsa Başkanlarımız ve iş dünyamızdan gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki beklentimizi ilgili makamlara ilettik.

7

Yaptığımız girişimler sonucu kredi hacmi 50 Milyar Türk Lirası'na yükseltildi. Böylece sadece 2025 yılı içerisinde TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ'lere sağladığımız destek 80 milyar Türk Lirası'na ulaşmış olacak. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm banka yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir."

8

Bir firmanın azami olarak 1,5 milyon lira kredi kullanabileceği TOBB Nefes Kredisi'ne TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.

