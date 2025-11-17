Nefes Kredisi iki katına çıkarıldı: İlk 6 ay ödemesiz 36 ay vade! Rakamlar belli oldu

Yaptığımız girişimler sonucu kredi hacmi 50 Milyar Türk Lirası’na yükseltildi. Böylece sadece 2025 yılı içerisinde TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ’lere sağladığımız destek 80 milyar Türk Lirası’na ulaşmış olacak. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan tüm banka yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. KOBİ’lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir."