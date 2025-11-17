Dünya Kupası’na giden 32 takım! Direkt katılacak olan ülkeler

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak 32 ülke belli oldu.

DÜNYA KUPASI'NA GİDEN 32 TAKIM

Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak olan takımların isimleri belli oldu. İşte turnuvaya gidecek olan takımlar:

Norveç

Portekiz

Hırvatistan

Fransa

İngiltere

Suudi Arabistan

Fildişi Sahili

Senegal

Katar

Güney Afrika

Yeşil Burun Adaları

Avustralya

İran

Japonya

Ürdün

Güney Kore

Özbekistan

Yeni Zelanda

Mısır

Fas

Tunus

Arjantin

Brezilya

Kolombiya

Ekvador

Paraguay

Uruguay

Cezayir

Gana

ABD

Meksika

Kanada