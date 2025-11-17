Dünya Kupası’na giden 32 takım! Direkt katılacak olan ülkeler

Kategoriler
ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak 32 ülke belli oldu.
Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak olan takımların isimleri belli oldu. İşte turnuvaya gidecek olan takımlar:
Norveç
Portekiz
Hırvatistan
Fransa
İngiltere
Suudi Arabistan
Fildişi Sahili
Senegal
Katar
Güney Afrika
Yeşil Burun Adaları
Avustralya
İran
Japonya
Ürdün
Güney Kore
Özbekistan
Yeni Zelanda
Mısır
Fas
Tunus
Arjantin
Brezilya
Kolombiya
Ekvador
Paraguay
Uruguay
Cezayir
Gana
ABD
Meksika
Kanada