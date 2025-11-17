Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Aktüel


 Sumru Tarhan

Dünya Kupası'na giden 32 takım! Direkt katılacak olan ülkeler

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadeleler devam ederken Dünya Kupası'na giden 32 takım da belli oldu.

Dünya Kupası'na giden 32 takım! Direkt katılacak olan ülkeler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
14:31
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
14:31

, ve ortaklığında düzenlenecek olan 'na katılacak 32 ülke belli oldu.

DÜNYA KUPASI'NA GİDEN 32 TAKIM

Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak olan takımların isimleri belli oldu. İşte turnuvaya gidecek olan takımlar:

Norveç
Portekiz
Hırvatistan
Fransa
İngiltere
Suudi Arabistan
Fildişi Sahili
Senegal
Katar
Güney Afrika
Yeşil Burun Adaları
Avustralya
İran
Japonya
Ürdün
Güney Kore
Özbekistan
Yeni Zelanda
Mısır
Fas
Tunus
Arjantin
Brezilya
Kolombiya
Ekvador
Paraguay
Uruguay
Cezayir
Gana
ABD
Meksika
Kanada

#Futbol
#Meksika
#abd
#kanada
#2026 dünya kupası
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
