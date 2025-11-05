Şehit ağabeyinin izinde: Gabar’da artık üretimin sesi yükseliyor

Menü Kapat
Kasım 05, 2025 15:39
Gabar Dağları

Bir zamanlar terörle anılan Gabar Dağları, bugün Türkiye'nin enerji bağımsızlığına güç veren petrolün kalbi haline geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile "Terörsüz Türkiye" idealinin Gabar'da gerçeğe dönüştüğünü belirtti.
 

Bakan Bayraktar

Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar. Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye'nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar'da emeğin ve umudun ışığı parlıyor."
Paylaşılan görüntülerde, yıllarca terörle anılan dağların eteklerinde şimdi sondaj kulelerinin ışıkları parlıyor. İş makinelerinin sesi, mühendislerin ve işçilerin alın teriyle birleşerek Türkiye'nin enerji geleceğini şekillendiriyor. Bakan Bayraktar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, "Terörün karanlığından emeğin aydınlığına" mesajı milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı
 

gabar

"O KORKUYU ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Videoda ayrıca, şehit güvenlik korucusu İsmail Bilik'in kardeşi, TPİC operasyon işçisi Nadir Bilik'in sözleri yürekleri dağladı. Gabar'ın dününü ve bugününü aynı topraklarda yaşamış biri olarak anlattıkları, terörün karanlığından üretimin aydınlığına uzanan büyük dönüşümün sembolü oldu. Nadir Bilik, o günleri şöyle anlattı: "Şu an bulunduğumuz yer benim köyüm. Güleşli köyü. Çok iyi hatırlıyorum 9-10 yaşlarındaydım. Şu gördüğünüz evlerin ara sokaklarında çeşitli oyunlar oynuyorduk, çok güzeldi. Ama ne yazık ki çok iyi hatırlıyorum, 7 Mayıs 1994 yılında akşam yemeğinde sofrada babamla beraber oturuyorduk. Camide bizim evimize yakındı. Hoparlör sesi geldi. Bu akşam köyü boşaltmazsanız terör köyü yakıp yıkacak. Soframızı bıraktık, o gecenin karanlığında köyü boşalttık. Ağlama sesleri, bağırma sesleri. Hiçbir zaman unutmuyorum. O korkuyu, o çektiğimiz sefaleti Allah bir daha yaşatmasın."
 

Naim Süleymanoğlu kulesi

Şehit ağabeyinin hikayesini anlatırken duygulanan Bilik, sözlerine şöyle devam etti:
"Ağabeyim korucuydu burada. 1 Temmuz 1991 yılında 17 jandarma personeliyle beraber Güleşli köyünden Gabar'ın Yılan Tepe mevkiine operasyona çıktı. Pusuya düştüler. Ağabeyim şehit oldu. Ağabeyimin şehit olduğu Yılan Tepe mevkiinde Allah'a şükürler olsun ki Naim Süleymanoğlu kulesi sondaj yapıyor."
 

gabar

"ARTIK KORKU DEĞİL, ÜRETİM VE UMUT VAR"

Yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı köyünde bugün ülkesine hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirten Bilik, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şu an Gabar'da petrol sahalarında çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun ki silah sesleri değil, çatışma sesleri değil, sondaj kulelerinin sesleri Gabar'da yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok, üretim var, umut var. Ben de bu üretimin tam ortasındayım. Benim bir hayalim vardı, Allah'a çok şükürler olsun ki bugün o hayalimi gerçekleştiriyorum. Devletime hizmet ediyorum, çalışıyorum, çok mutluyum, gururluyum.

"TERÖRÜN KARANLIĞINDAN EMEĞİN AYDINLIĞINA"

Gabar'da yaşanan değişim, yalnızca enerji üretimiyle değil, aynı zamanda terörün izlerini silip yerini huzura bırakmasıyla da Türkiye'nin yakın tarihindeki en çarpıcı dönüşümlerden biri olarak görülüyor.
Bir zamanlar çatışmaların yaşandığı dağlarda şimdi mühendisler, teknisyenler, işçiler el ele vererek Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor.

