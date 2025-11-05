Şehit ağabeyinin izinde: Gabar’da artık üretimin sesi yükseliyor

"O KORKUYU ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Videoda ayrıca, şehit güvenlik korucusu İsmail Bilik'in kardeşi, TPİC operasyon işçisi Nadir Bilik'in sözleri yürekleri dağladı. Gabar'ın dününü ve bugününü aynı topraklarda yaşamış biri olarak anlattıkları, terörün karanlığından üretimin aydınlığına uzanan büyük dönüşümün sembolü oldu. Nadir Bilik, o günleri şöyle anlattı: "Şu an bulunduğumuz yer benim köyüm. Güleşli köyü. Çok iyi hatırlıyorum 9-10 yaşlarındaydım. Şu gördüğünüz evlerin ara sokaklarında çeşitli oyunlar oynuyorduk, çok güzeldi. Ama ne yazık ki çok iyi hatırlıyorum, 7 Mayıs 1994 yılında akşam yemeğinde sofrada babamla beraber oturuyorduk. Camide bizim evimize yakındı. Hoparlör sesi geldi. Bu akşam köyü boşaltmazsanız terör köyü yakıp yıkacak. Soframızı bıraktık, o gecenin karanlığında köyü boşalttık. Ağlama sesleri, bağırma sesleri. Hiçbir zaman unutmuyorum. O korkuyu, o çektiğimiz sefaleti Allah bir daha yaşatmasın."

