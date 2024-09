Sonbahar geldi bütçeler alarm vermeye başladı! İşte doğru ev ekonomisi için yapılması gerekenler

20 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:53

Türkiye'de enflasyon düşüş eğilimine girmiş olsa da her alanda gelir ve gider arasındaki dengenin kurulması gün geçtikçe zorlaşıyor. İyi bir ekonomik uygulama ile hanehalkları mal ve hizmet alışverişinin olumlu yollarını arıyor. Büyük ekonomik ve çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde sonbaharın da gelişiyle, ev ekonomisi uygulaması, geçim kaynağı ve evlerimizin refahı için büyük önem taşıyor. İşte kriz zamanlarının kurtarıcısı, bütçe planlarının rahatlatıcısı ev ekonomisinin doğru uygulanması için yapmanız gerekenler.

Evlerimiz temel yaşamımızı sürdürdüğümüz en önemli alanlardır. Günlük hayatınızı tıka basa dolduran tüm şeyleri yönetmeye çalışırken birincil ikamet yerimiz olan evlerimiz genelde ihmal ediliyor. Ekonomik yaşam, teknolojik gelişmeler, iş hayatı ve özel hayat. Tüm hepsini dengede tutmanın tek bir yolu var. İçinde yaşadığımız birincil ikamet yerimiz olan evlerimizin huzuru. Ev​, mutfak giderleri, sizin ve çocuklarınızın ihtiyaçları derken bütçe planlamaları her geçen gün alarm veriyor. Bozulan bu denge tüm hayatımızı olumsuz etkiliyor. Ev ekonomisi düzenleme bu noktada kritik önem taşıyor.

BÜTÇE PLANLAMASI TÜM HAYATIMIZI ETKİLİYOR

"Ev" kelimesi aklınıza yaşadığınız ili veya bölgenizi ya da kendi evinizi veya dairenizi mi akıllara getiriyor? Belki de hepsini kapsıyor. Ancak tek bir gerçek var ki özel evlerimiz hayatımızın merkezinde yer alıyor. Peki, evlerimizin ekonomisini ne kadar gözetiyoruz?

Sınırsız insan ihtiyaçları ile sınırlı kaynaklar arasında denge kuran ev ekonomisi, günlük hayatımızda pazaryerinin yaygın etkisine bir noktada direnmeye çalışıyor. Gelir durumumuz nasıl olursa olsun, hesaplı hareket etmek her alanda avantaj sağlıyor.

Ev, mutfak giderleri, aile üyelerinin ihtiyaçları, faturalar derken vatandaş bu giderlerin altında eziliyor.

EV EKONOMİSİ NASIL YÖNETİLİR?

Ev ekonomisini yönetmek aile içerisindeki veya ev içindeki kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını gerektirir. Çabuk tüketen kitlelerin bu kurala uyması son zamanlarda zorlaşsa da bütçe planlamaları alarm verince ortaya başka seçenek bırakmıyor. Bütçemizi doğru kullanmanın yolu sadece az para harcamak değil, tasarruf etmek ve tüketim​ alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor.

HAFTALIK VE AYLIK ALIŞVERİŞE HARCADIĞINIZ ZAMANI AZALTIN

Ev ekonomisini doğru planlamanın birinci yolu alışverişi planlı yapmaktan geçiyor. Alışverişte harcadığınız zamanı mümkün olduğunca en aza indirmeyi kabul edin. Gerçekten ihtiyaçlar dahilinde alışveriş yapın. Alışveriş öncesi bir ihtiyaçlar listesi hazırlayın ve bu listeye sadık kalın. Bir hafta boyunca öğünlerinizi sadece kilerinizde, buzdolabınızda ve dondurucunuzda bulunanlara göre planlamaya çalışın.

EVDEKİ BİREYLERLE EV EKONOMİSİNİ TARTIŞIN

Sizinle aynı çatı altında yaşayan aile bireyleriyle düzenli olarak birbirinizle ev ekonomisini tartışın. Karşılaştırmalar yapın. Her bireyin bu plana sadık kalıp kalmadığını denetleyin. Aile bireylerini geçen aydan kredi ve banka kartı fişlerini getirmeye ikna edin. Her katılımcıya bir çalışma sayfası verin ve her birinden ayın harcamalarını üç kategoriye ayırmasını isteyin: temel, temel olmayan ve ikisinin arasında veya emin olunmayan. Şaşırtıcı girdileri daire içine alın. Bu liste bize hazinemizin nerede yattığı hakkında bilgi verecek.

BULAŞIKLARINIZI ELDE DEĞİL MAKİNEDE YIKAYIN

Bulaşıkları elde yıkamak su israfına sebep olur. Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın. Su tasarrufu sağlayın. Evde tasarruf yapmak istiyorsanız, ilk olarak faturalarınızı gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Elektronik cihazların fişlerini çekmek, kombinin bakımını aksatmamak bu noktada kritik önem taşıyor. Faturaları öderken bankanıza otomatik ödeme talimatı vererek faiz ödemekten kurtulun.

KULLANMADIĞINIZ ŞEYLERDEN KURTULUN

Evlerimiz aslında kocaman atıl bir çöplük. Bizler sadece bunu görmek istemiyoruz. Bu haberi okuduktan sonra evinize bir göz gezdirin ve bir yıldır kullanmadığınız her şeyi bulmak için dolapları karıştırıp bir kuruluşa bağışlamak veya geri dönüştürmek için harekete geçin. Sonra, bir ay boyunca hiçbir şey satın almayın. İstediğiniz bir şey görürseniz, ay bitene kadar beklemek üzere bir listeye ekleyin. Ay bittiğinde listedeki şeyleri gerçekten istiyor musunuz, gerçekten buna ihtiyacınız var mı, buna karar verin.

TELEFON GÖRÜŞMELERİNİZİ SINIRLANDIRIN

Özellikle sizi uzun süre telefonda tutan kişilerle telefon görüşmelerinizi beş dakikayla sınırlamayı deneyin. Bazen aramanın sesli mesaja gitmesine izin verin.

ZARAR GÖRMÜŞ EŞYALARINIZI GERİ KAZANIN

Bozulan eşyanızı tamir edin veya ettirin. Atmak ve ürünü yenilemek yerine onu kurtarmayı deneyin. En çok eskimiş giysilerimizi atma alışkanlığımız oluyor. Bu noktada terziden yardım alarak kıyafetlerinizin ömrünü uzatın.

KUMBARADA PARA BİRİKTİRMEK MANTIKLI MI?

Artan bozuk paralarla kumbaraya para atarak birikim yapmayı ve birikimlerinizin büyümesini izleyebilirsiniz. Böylelikle birikim motivasyonunuz artacaktır. Her bozukluk ve banknot, gelecekteki hedefe bir adım daha yaklaşmaya yardımcı olacaktır.

ÇOCUKLARDA TASARRUF BİLİNCİNİ YEŞERTİN

Bonus olarak bir madde daha ekleyelim; Çocuklarınıza tasarruflu olmayı öğretin. Çocuklara tasarruf bilincini öğretmek için en iyi zaman, olabildiğince erken bir zamandır. Tasarruf ve harcama bilinci olan çocuk geleceğe daha iyi hazırlanacaktır.