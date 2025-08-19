Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Merve Yaz

THY'den 300 milyon euro'luk dev yatırım! Ünlü Avrupalı hava yolu şirketine ortak oldu

Türkiye'nin gurur kaynağı Türk Hava Yolları, bir iş birliğine daha imzasını attı. THY, yatırım için verdiği teklifin İspanyol hava yolu şirketi Air Europa tarafından kabul edildiğini duyurdu. İşlemin büyük çoğunluğu, sermaye artışı şeklinde 300 milyon euro'luk bir yatırımı içeriyor.

THY'den 300 milyon euro'luk dev yatırım! Ünlü Avrupalı hava yolu şirketine ortak oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 23:36

, İspanyol havayolu Air Europa’nın azınlık hissesini satın almak için sunduğu teklifin kabul edildiğini duyurdu. THY, anlaşmanın toplamda 300 milyon euroluk bir yatırımı kapsadığını açıkladı.

yapılan açıklamada, "Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir." ifadeleri yer aldı.

THY'den 300 milyon euro'luk dev yatırım! Ünlü Avrupalı hava yolu şirketine ortak oldu

Açıklamada, şirketin, küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek Türkiye'ye gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amacıyla Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifi sunduğu hatırlatıldı.

THY'den 300 milyon euro'luk dev yatırım! Ünlü Avrupalı hava yolu şirketine ortak oldu

İşlemin büyük çoğunluğunun sermaye artışı şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İşlem) 300 milyon evroluk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir."

Açıklamada, yatırımcılar için Air Europa'yı tanıtıcı kısa bir sunum yer alırken, konuyla ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

THY, yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu ağırladı
Dünyanın en iyi havayolları açıklandı! THY kaçıncı sırada?
