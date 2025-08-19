Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

TOBB girişimcilere 900 bin lira destek verecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde BİGG GARAJ programı ile girişimci adaylara 900 bin lira yatırım desteği verecek. Başvurular başladı. İşte detaylar...

TOBB girişimcilere 900 bin lira destek verecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
16:12
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
16:15

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, (TOBB ETÜ) ve (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde, 1812 Destek Programı kapsamında yürütülen BİGG GARAJ programı ile girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği verecek. Başvuruların internet üzerinden başladığı duyuruldu.

TOBB girişimcilere 900 bin lira destek verecek

YÜZDE 3 HİSSE KARŞILIĞINDA 900 BİN LİRA SERMAYE

TÜBİTAK 1812 Destek Programı (BİGG) 2025 yılı 2’nci çağrısı kapsamında TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ programı, TÜBİTAK’ın girişimci adayları için verdiği 900 bin lira sermaye desteği için başvuruları almaya başladı. Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ve sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve Ar-Ge, içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvuru yapabilecek. Kabul edildiği takdirde de, yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira sermaye desteği alabilecek.

TOBB girişimcilere 900 bin lira destek verecek

Ayrıca, BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak olan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri BİGG GARAJ proje ortakları ve destek kuruluşları tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Girişimciler ayrıca TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi aracılığıyla işbirliği ağlarına, potansiyel müşterilere ve finansman kaynaklarına bir adım daha yaklaşacak.

TOBB girişimcilere 900 bin lira destek verecek

25 MİLYONDAN FAZLA DESTEK SAĞLANDI

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin; 2015 yılından günümüze BİGG GARAJ Programı kapsamında, 20’den fazla ilde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine bin 300’den fazla, mentorluk programına ise 700’den fazla girişimci katıldı ve 90’ın üzerinde ekip 25 milyon liranın üzerinde destek almaya hak kazandı. TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi, şirketlerini kuran girişimcilerle beraber çalışarak onların Türkiye ve yurt dışından yatırım alması ve ürünlerini pazara sunmasına destek oldu.

TOBB girişimcilere 900 bin lira destek verecek

Destek için başvuru şartları ise şöyle: Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olmak. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1812 Programı 2’nci aşaması kapsamında destek almamış olmak. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak. Başvurular, 22 Ağustos 2025 tarihine kadar https://etugaraj.org/bigg-garaj/ adresi üzerinden yapılabilecek.

ETİKETLER
