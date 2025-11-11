Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ekspertiz değer kaybı şablonu yenilendi!

Kategoriler
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerinin trafik kazası sonrası talep edebileceği değer kaybı tazminatına ilişkin ekspertiz şablonlarını güncellendi. İşte detaylar...
Araçların değer kaybına ilişkin taleplerde ekspertiz işlemleri yeniden düzenlendi.
İŞLEMLERİN KOLAYLAŞMASI HEDEFLENİYOR
SEDDK'nın genelgesi, değer kaybı taleplerinde ekspertizlerin standart bir şablon üzerinden çalışmasını zorunlu kılıyor. Yeni düzenleme, sigorta şirketleri, eksperler ve sigortalılar arasındaki süreci basitleştirerek bürokratik gecikmeleri azaltmayı hedefliyor.
DEĞER KAYBI HANGİ DURUMLARDA TALEP EDİLİYOR!
Değer kaybı, kaza sonrası aracın onarılmasına rağmen piyasa değerinde yaşanan azalmayı ifade ediyor. Tamponda oluşan bir çizik nedeniyle yapılan boya işleminden, kapı değişimi veya boyasız onarıma kadar her türlü hasar senaryosunda tazminat hakkı doğuyor.
2 YIL SÜRESİ DEĞİŞMEDİ
Araç sahipleri, kusur oranına bakılmaksızın (tam kusur yoksa) sigorta şirketine başvurabiliyor.
Önceki düzenlemelerde olduğu gibi, kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde talep edilebilecek.
YENİ ŞABLONDA NELER YER ALIYOR!
Yeni şablonda aracın bilgileri, sigortalı bilgileri, nelerin hasar aldığı, rayiç bedeller gibi birçok kısımdan sonra hasar neticesinde ortaya çıkan değer kaybına ilişkin tutar da yer alıyor.