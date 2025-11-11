Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ekspertiz değer kaybı şablonu yenilendi!

DEĞER KAYBI HANGİ DURUMLARDA TALEP EDİLİYOR!

Değer kaybı, kaza sonrası aracın onarılmasına rağmen piyasa değerinde yaşanan azalmayı ifade ediyor. Tamponda oluşan bir çizik nedeniyle yapılan boya işleminden, kapı değişimi veya boyasız onarıma kadar her türlü hasar senaryosunda tazminat hakkı doğuyor.