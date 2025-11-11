Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ekspertiz değer kaybı şablonu yenilendi!

Kasım 11, 2025 11:24
1
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ekspertiz değer kaybı şablonu yenilendi!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerinin trafik kazası sonrası talep edebileceği değer kaybı tazminatına ilişkin ekspertiz şablonlarını güncellendi. İşte detaylar...

 

 

2

Araçların değer kaybına ilişkin taleplerde ekspertiz işlemleri yeniden düzenlendi.

İŞLEMLERİN KOLAYLAŞMASI HEDEFLENİYOR 

SEDDK'nın genelgesi, değer kaybı taleplerinde ekspertizlerin standart bir şablon üzerinden çalışmasını zorunlu kılıyor. Yeni düzenleme, sigorta şirketleri, eksperler ve sigortalılar arasındaki süreci basitleştirerek bürokratik gecikmeleri azaltmayı hedefliyor. 

 

3

DEĞER KAYBI HANGİ DURUMLARDA TALEP EDİLİYOR!

Değer kaybı, kaza sonrası aracın onarılmasına rağmen piyasa değerinde yaşanan azalmayı ifade ediyor. Tamponda oluşan bir çizik nedeniyle yapılan boya işleminden, kapı değişimi veya boyasız onarıma kadar her türlü hasar senaryosunda tazminat hakkı doğuyor.

 

4

2 YIL SÜRESİ DEĞİŞMEDİ

Araç sahipleri, kusur oranına bakılmaksızın (tam kusur yoksa) sigorta şirketine başvurabiliyor.

Önceki düzenlemelerde olduğu gibi, kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde talep edilebilecek.

5

YENİ ŞABLONDA NELER YER ALIYOR!

Yeni şablonda aracın bilgileri, sigortalı bilgileri, nelerin hasar aldığı, rayiç bedeller gibi birçok kısımdan sonra hasar neticesinde ortaya çıkan değer kaybına ilişkin tutar da yer alıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.