Türkiye’nin “En Etkin 50 CFO’su” belli oldu
Türkiye’nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği “En Etkin 50 CFO” araştırması sonuçlandı.
Binden fazla şirketin finansal performansları ve bireylerin etkinlikleriyle bu yıl sıralanan listede, yöneticilerin yüzde 30’u kadın. Yüzde 60’ı yüksek lisans mezunu. Finansın Liderleri ödüllerini 22 Mayıs’ta “Re-Navigating In The Age Of AI” teması ile düzenlenecek ‘CFO Summit 2024’te alacak.
DataExpert iş birliğinde BMI Business School tarafından CFO’ların şirketlerdeki önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı. Şirketlerin finansal performansları ve finans yöneticilerinin etkinliklerinin değerlendirilerek belirlendiği liste bu yıl; Vodafone Türkiye, Arçelik, TAB Gıda, Vaillant Group Türkiye, Sabancı Holding, TAV Havalimanları Holding, Zorlu Holding, Borusan Holding, Yıldırım Holding ulusal ve uluslararası pek çok şirketten başarılı CFO’ları yer aldı.
CFO’ların gündeminde özellikle büyüme, inovasyon ve sürdürülebilir finans konuları ön planda. Halka arz ve şirket birleşmelerinde sürecin artılarının eksiklerinin konuşulacağı CFO Summit 2024’te, dalgalı ekonomide risk yönetimi konusuna da yer verilecek. Yapay zekanın iş hayatına entegre olması ile bu sürecin finans fonksiyonunun dijitalleşmesine olan etkileri tartışılacak.
Listenin yüzde 30’u kadın
En Etkin 50 CFO listesinde bu yıl yöneticilerin yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor. Yöneticilerin yüzde 60’ı ise yüksek lisans derecesine sahip. Liderler okulları da yarıştırdı, Yüzde 22’si ODTÜ, yüzde 8’i Marmara Üniversitesi, yüzde 8’i de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun. Bu üniversiteleri yüzde 6 oranlarıyla Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 CFO’nun yüzde 60’ı ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.
Büyüme, İnovasyon, Sürdürülebilir Finans, Halka Arz ve Yapay Zeka da CFO Summit 2024’te
Liderler, ödüllerini 22 Mayıs Çarşamba günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2024’te alacak. “Re-Navigating in the age of AI” temalı buluşmada, yalnızca dünyanın değil iş dünyasının da en önemli gündem maddelerinden biri olan yapay zekâ konusu, teknolojinin finans stratejilerine ve yatırımlarına olan etkisi ele alınacak. Gündem, Aİ teknolojilerinin finans ve iş dünyasına katkıları ve sağladığı dönüşüm olacak. Gedik Yatırım, Türkiye Finans ve QNB Finansbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek CFO Summit 2024, yıllardır olduğu gibi bu yıl da finansın liderlerine kapılarını açacak.
Alfabetik sıraya göre CFO Summit 2024’ün konuşmacıları şöyle;
STFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Nas, Crede Data Services Kurucusu Ahmet Kocamaz, drjve Türkiye- CCH Tagetik Partneri Ahmet Korkmaz, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Bşk Yrd ve CFO'su Burcu Geriş, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Pragma Kurucu Ortak ve CEO'su Değer Şahbaz, Ağaoğlu Şirketler Grubu ve Tatlıpınar Enerji CFO'su Dr. Derya Deniz Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Esin Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortağı Avukat Eren Kurşun, Figopara CFO'su Fırat Aytaş, VitrA Karo CEO'su Hasan Pehlivan, Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Türkiye Varlık Fonu CFO&COO'su Mahmut Kayacık, Tam Finans CFO'su Mete Önol, IC Holding CEO'su Murad Bayar, Türkiye Finans Yönetim Kurulu Üyesi ve GM Murat Akşam, QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem, TAB Gıda Co-CEO'su Özgür Çetinkaya ve Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım.
CFO Summit 2024 hakkında daha detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr ziyaret edebilirsiniz.
Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CFO 2024
FİRMA İSİM
Zorlu Holding Alp Dayı
OYAK Baran Çelik
Borusan Holding Barış Hakkı Kökoğlu
SOCAR Türkiye Doğal Gaz Betül Sarıkaya
IC Holding Birkan Özen
TAV Havalimanları Holding Burcu Geriş
MLP Sağlık Hizmetleri Burcu Öztürk
Ağaoğlu Şirketler Grubu – Tatlıpınar Enerji Üretim Dr. Derya Deniz Yılmaz
Tüpraş Doğan Korkmaz
DeFacto Emre Adilce
Yıldırım Holding Dr. Evren Öztürk
Yıldız Holding Fahrettin Günalp Ertik
Migros Ticaret A.Ş. Ferit Cem Doğan
Ülker Bisküvi Fulya Banu Sürücü
Aydem Enerji Galip Ayköse
Anadolu Efes Gökçe Yanaşmayan
Şişecam Gökhan Güralp
Yıldızlar Yatırım Holding Dr. Gökhan Ünüvar
Akfen Holding Gülbin Uzuner Bekit
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Güneş Soytürk
Securitas Türkiye Hakan Ilgar
Kale Grubu Haluk Alperat
Vodafone Türkiye Hana Jalel
Vaillant Group Türkiye Hasan Melih Eren
Hayat Hüseyin Okur
Limak Yatırım İsmail Kerem Güzel
Shell & Turcas Joel Zara
Nurol Holding Kerim Kemahlı
Kibar Holding M. Sabri Tütüncü
Akdeniz Chemson Mehmet Çalık
Otokoç Otomotiv Dr. Mehmet Önder Kutman
Enerjisa Üretim Mert Yaycıoğlu
Türk Hava Yolları Doç. Dr. Murat Şeker
Sanko Holding Mustafa Günbulut
OYAK Maden Metalurji Mustafa Serdar Başoğlu
Brisa Bridgestone Neslihan Döngel Özlem
AG Anadolu Grubu Holding Onur Çevikel
Sabancı Holding Orhun Köstem
TAB Gıda Özgür Çetinkaya
Boyner Grup Özgür Tokgöz Altun
Arçelik Özkan Çimen
Mey Diageo Özlem Yeşildere
Koç Holding Polat Şen
BSH EV Aletleri Sedef Ataman
SOCAR Türkiye Enerji Teymur Abasguliyev
Procter & Gamble Tuba Bastan
Mercedes-Benz Türk Tülin Mede Esmer
Sarkuysan Grubu Ümit Uluçam
Kordsa Volkan Özkan
Assan Alüminyum Zeynep Sarsan