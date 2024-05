Türkiye’nin “En Etkin 50 CFO’su” belli oldu

16 May 2024 17:20 - Güncelleme : 16 May 2024 17:21

Binden fazla şirketin finansal performansları ve bireylerin etkinlikleriyle bu yıl sıralanan listede, yöneticilerin yüzde 30’u kadın. Yüzde 60’ı yüksek lisans mezunu. Finansın Liderleri ödüllerini 22 Mayıs’ta “Re-Navigating In The Age Of AI” teması ile düzenlenecek ‘CFO Summit 2024’te alacak.



DataExpert iş birliğinde BMI Business School tarafından CFO’ların şirketlerdeki önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı. Şirketlerin finansal performansları ve finans yöneticilerinin etkinliklerinin değerlendirilerek belirlendiği liste bu yıl; Vodafone Türkiye, Arçelik, TAB Gıda, Vaillant Group Türkiye, Sabancı Holding, TAV Havalimanları Holding, Zorlu Holding, Borusan Holding, Yıldırım Holding ulusal ve uluslararası pek çok şirketten başarılı CFO’ları yer aldı.



CFO’ların gündeminde özellikle büyüme, inovasyon ve sürdürülebilir finans konuları ön planda. Halka arz ve şirket birleşmelerinde sürecin artılarının eksiklerinin konuşulacağı CFO Summit 2024’te, dalgalı ekonomide risk yönetimi konusuna da yer verilecek. Yapay zekanın iş hayatına entegre olması ile bu sürecin finans fonksiyonunun dijitalleşmesine olan etkileri tartışılacak.

Listenin yüzde 30’u kadın

En Etkin 50 CFO listesinde bu yıl yöneticilerin yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor. Yöneticilerin yüzde 60’ı ise yüksek lisans derecesine sahip. Liderler okulları da yarıştırdı, Yüzde 22’si ODTÜ, yüzde 8’i Marmara Üniversitesi, yüzde 8’i de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun. Bu üniversiteleri yüzde 6 oranlarıyla Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 CFO’nun yüzde 60’ı ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.

Büyüme, İnovasyon, Sürdürülebilir Finans, Halka Arz ve Yapay Zeka da CFO Summit 2024’te

Liderler, ödüllerini 22 Mayıs Çarşamba günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2024’te alacak. “Re-Navigating in the age of AI” temalı buluşmada, yalnızca dünyanın değil iş dünyasının da en önemli gündem maddelerinden biri olan yapay zekâ konusu, teknolojinin finans stratejilerine ve yatırımlarına olan etkisi ele alınacak. Gündem, Aİ teknolojilerinin finans ve iş dünyasına katkıları ve sağladığı dönüşüm olacak. Gedik Yatırım, Türkiye Finans ve QNB Finansbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek CFO Summit 2024, yıllardır olduğu gibi bu yıl da finansın liderlerine kapılarını açacak.

Alfabetik sıraya göre CFO Summit 2024’ün konuşmacıları şöyle;

STFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Nas, Crede Data Services Kurucusu Ahmet Kocamaz, drjve Türkiye- CCH Tagetik Partneri Ahmet Korkmaz, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Bşk Yrd ve CFO'su Burcu Geriş, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Pragma Kurucu Ortak ve CEO'su Değer Şahbaz, Ağaoğlu Şirketler Grubu ve Tatlıpınar Enerji CFO'su Dr. Derya Deniz Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Esin Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortağı Avukat Eren Kurşun, Figopara CFO'su Fırat Aytaş, VitrA Karo CEO'su Hasan Pehlivan, Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Türkiye Varlık Fonu CFO&COO'su Mahmut Kayacık, Tam Finans CFO'su Mete Önol, IC Holding CEO'su Murad Bayar, Türkiye Finans Yönetim Kurulu Üyesi ve GM Murat Akşam, QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem, TAB Gıda Co-CEO'su Özgür Çetinkaya ve Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım.

CFO Summit 2024 hakkında daha detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr ziyaret edebilirsiniz.



Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CFO 2024

FİRMA İSİM

Zorlu Holding Alp Dayı

OYAK Baran Çelik

Borusan Holding Barış Hakkı Kökoğlu

SOCAR Türkiye Doğal Gaz Betül Sarıkaya

IC Holding Birkan Özen

TAV Havalimanları Holding Burcu Geriş

MLP Sağlık Hizmetleri Burcu Öztürk

Ağaoğlu Şirketler Grubu – Tatlıpınar Enerji Üretim Dr. Derya Deniz Yılmaz

Tüpraş Doğan Korkmaz

DeFacto Emre Adilce

Yıldırım Holding Dr. Evren Öztürk

Yıldız Holding Fahrettin Günalp Ertik

Migros Ticaret A.Ş. Ferit Cem Doğan

Ülker Bisküvi Fulya Banu Sürücü

Aydem Enerji Galip Ayköse

Anadolu Efes Gökçe Yanaşmayan

Şişecam Gökhan Güralp

Yıldızlar Yatırım Holding Dr. Gökhan Ünüvar

Akfen Holding Gülbin Uzuner Bekit

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Güneş Soytürk

Securitas Türkiye Hakan Ilgar

Kale Grubu Haluk Alperat

Vodafone Türkiye Hana Jalel

Vaillant Group Türkiye Hasan Melih Eren

Hayat Hüseyin Okur

Limak Yatırım İsmail Kerem Güzel

Shell & Turcas Joel Zara

Nurol Holding Kerim Kemahlı

Kibar Holding M. Sabri Tütüncü

Akdeniz Chemson Mehmet Çalık

Otokoç Otomotiv Dr. Mehmet Önder Kutman

Enerjisa Üretim Mert Yaycıoğlu

Türk Hava Yolları Doç. Dr. Murat Şeker

Sanko Holding Mustafa Günbulut

OYAK Maden Metalurji Mustafa Serdar Başoğlu

Brisa Bridgestone Neslihan Döngel Özlem

AG Anadolu Grubu Holding Onur Çevikel

Sabancı Holding Orhun Köstem

TAB Gıda Özgür Çetinkaya

Boyner Grup Özgür Tokgöz Altun

Arçelik Özkan Çimen

Mey Diageo Özlem Yeşildere

Koç Holding Polat Şen

BSH EV Aletleri Sedef Ataman

SOCAR Türkiye Enerji Teymur Abasguliyev

Procter & Gamble Tuba Bastan

Mercedes-Benz Türk Tülin Mede Esmer

Sarkuysan Grubu Ümit Uluçam

Kordsa Volkan Özkan

Assan Alüminyum Zeynep Sarsan