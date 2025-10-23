Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ucuz bilet için son saatler! Pegasus'tan cazip kampanya

Pegasus Havayolları, yılın en büyük fırsat kampanyalarından birine imza attı. Gelecek yaz sezonu için biletlerin tamamı, 9 € + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ucuz bilet kampanyası için son saatlere girildi.

Havayolları yurt dışına uçmak isteyen yolcular için cazip bir kampanyaya imza attı. Havayolu, 29 Mart – 25 Ekim 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt dışı uçuşları için tam 200.000 koltuğu indirime açtı.

Ucuz bilet için son saatler! Pegasus'tan cazip kampanya

Kampanyadan yararlanmak isteyenlere Sadece 5 € farkla ya bir adet kabin bagajı (el bagajı), sadece 5 € farkla 12 kg’lık uçak altı bagaj hakkı eklenebiliyor.

Ucuz bilet için son saatler! Pegasus'tan cazip kampanya

PARA BİRİMİ DETAYI ÖNEMLİ

Pegasus, 9€’luk fiyatı net görebilmek için arama yaparken para birimini TL değil, EURO (€) olarak seçilmesini öneriyor. 22 Ekim 2025 / 23 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak biletler için uçuş tarihleri ise 29 Mart 2026 / 25 Ekim 2026 tarihleri arasında olacak. bu gece sona erecek.

