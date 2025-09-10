Vefa Group, 35. yılında geleceğin yapı teknolojilerine yatırım yapıyor

Bugün yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında güvenilirliğiyle tanınan Vefa Group, ikinci kuşağın da yönetime katılmasıyla sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı vizyonunu geleceğe taşıyor.



Vefa Group, 35. yaşını yeni teknolojiler ve sektördeki öncülüğünü pekiştirecek projelerle kutluyor. Bugüne kadar 121 ülkeye ihracat yapan Vefa, yarım asra yakın süre içinde toplamda 7 milyon metrekareyi aşan projeyi hayata geçirmenin gurunu yaşıyor. Sadece ürün değil, uzman mühendislik ve çözüm üretim yeteneği ile de farklılaşan marka, zorlu projelerin tercih edilen adresi olarak ayrışıyor.



Türkiye’de prefabrike ve çelik yapılara olan ihtiyaç her geçen yıl artarken, Vefa Group kuruluşundan bu yana sektörün gelişimine yön veren adımlar attı. 2000 yılında Türkiye’nin ilk hafif çelik binasının kaynaksız yapı teknolojisi ile inşasıyla başlayan bu yolculuk, yayımlanan Hafif Çelik Mimari Detay Kitabı ile standartların oluşturulmasına kadar uzandı. Depremler sonrasında hızla hayata geçirilen hafif çelik köy evlerinden hibrit sistemle inşa edilen hastane, okul ve kamu binalarına; yurt içi ve yurt dışındaki toplu konut projelerinden farklı ölçeklerdeki yapı uygulamalarına kadar mühendislikten kuruluma uzanan hizmetler, grubun kriz anlarında dahi hızlı ve güvenilir çözümler geliştirme kabiliyetini ortaya koyuyor.



Grubun sektörde öncü konumunu 35 yıldır sürdürmesinin altında inovasyonun gelişimin anahtarı olduğu düşüncesi yer alıyor. Grubun İstanbul’daki fabrikasında devreye alınan robotik sistemler, üretimde milimetrik hassasiyet ve yüksek verimlilik sağlarken; bu yatırımlar ile üretim süresinde yüzde 50’ye varan zaman tasarrufu, kapasitede ise yüzde 65’e varan artış elde edildi. Bilecik’te bulunan üretim tesisinde ise flow-on teknolojisiyle fibercement levhaların üretimi gerçekleştiriliyor. Yüksek dayanıklılığı, doku çeşitliliği ve A1 yanmazlık sınıfıyla öne çıkan bu cephe malzemeler, sürdürülebilirlik açısından önemli bir avantaj sunuyor.



Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner grubun sektördeki öncülüğüne dikkat çekerek; “Türkiye’nin ilk hafif çelik evini 25 yıl önce ilk kez Yapı Fuarı’nda inşa ederek sektöre yön verdik. Bugün 121 ülkede projeler hayata geçirmiş bir Türk markası olmanın gururunu yaşıyoruz. 35. yılımızı yalnızca geçmiş başarılarımızı kutlamak için değil, geleceğe dair hedeflerimizi pekiştirmek için de bir dönüm noktası olarak görüyoruz.” Dedi.



Yurt içinde ve dışında hayata geçirilen projeler, Vefa Group’un geniş bir yelpazede çözüm sunma kabiliyetini ortaya koyuyor. Kapsamlı şantiye mobilizasyonlarından okullara, sağlık yapılarından toplu konutlara kadar birçok projede imzası bulunan grup, uluslararası pazarlarda da güvenilir iş ortağı olmayı sürdürüyor. Sadece ön üretimli çelik yapı değil, aynı zamanda ileri mühendislik becerisini de ihraç eden marka, uluslararası projelerde geliştirdiği çözümler ile de sektörde ayrışıyor.



Vizyonlarının geleceğin inşa teknolojilerini geliştirmek olduğunu belirten Vefa Group İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit “Amacımız yalnızca daha fazla ülkeye ihracat yapmak değil; Türkiye’nin mühendislik gücünü ve inovasyon kabiliyetini küresel ölçekte görünür hale getirmek. Üniversitelerle iş birliklerimiz ve sosyal projelerimizle genç mühendisleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Yeni yatırımlarımızla küresel ölçekte daha büyük ve yenilikçi projelere ve yapı sistemlerine imza atacağız.” dedi.



Kurulduğu günden bugüne, ön üretimli yapılar ve yapı malzemeleri alanlarında ülkemiz ve dünya için kalıcı değerler üreten Vefa Group çatısı altında bugün Vekon, Ekobord, Nestavilla ve Profacto markaları yer alıyor.