Ekonomi
 Safa Keser

Yaşar Çoruh: Türkiye Finans Sektörü 2026’da Güçlü Büyüme Yolunda

Mali müşavir ve finans uzmanı Yaşar Çoruh, Türkiye’nin finans ve bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde güçlü bir büyüme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Yaşar Çoruh: Türkiye Finans Sektörü 2026'da Güçlü Büyüme Yolunda
23.08.2025
23.08.2025
15:28

Çoruh, 2026 yılına kadar sektörün %15-20 oranında genişleyebileceğini öngörüyor.

Çoruh’a göre bu büyümenin temel dayanakları, ekonomik göstergelerdeki toparlanma, dijitalleşmenin hız kazanması ve uluslararası ticarette dengelerin yeniden kurulması olacak. “Jeopolitik konjonktürdeki düzeltmeler ve uluslararası ticari tarifelerin dengelenmesi, sektörü pozitif yönde etkileyecek. Fintech çözümleri, dijital bankacılık uygulamaları ve yapay zeka tabanlı finansal analiz sistemleri ise büyümenin itici gücü olacak,” ifadelerini kullandı.

MALİ MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE VURGU

Çoruh, yalnızca bankacılık değil, mali müşavirlik ve muhasebe alanlarının da Türkiye ekonomisinin geleceği açısından stratejik önemde olduğunu vurguladı. “Bu sektör, ekonominin tüm dinamikleriyle bağlantılı dev bir yapı. Yüzbinlerce profesyonel, KOBİ’lerden halka açık şirketlere kadar her işletmenin bel kemiğini oluşturuyor. Vergi uyumu, finansal şeffaflık ve kurumsal sürdürülebilirlikte kritik bir rol oynuyor,” dedi.

Yaşar Çoruh: Türkiye Finans Sektörü 2026’da Güçlü Büyüme Yolunda

AKADEMİK ÇALIŞMALARIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR

Akademik ve profesyonel çalışmalarıyla tanınan Yaşar Çoruh, aynı zamanda uluslararası bilimsel platformlarda da adından söz ettiriyor. 21-22 Mayıs 2025’te Ankara’da düzenlenen 7. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresinde “Crisis Management and Strategic Management Actions in Business” başlıklı bildirisinin kabul edilmesi, ve yönetim stratejileri alanındaki uzmanlığını bir kez daha ortaya koydu.

GELECEK PERSPEKTİFİ

Çoruh, Türkiye’nin genç nüfus yapısı, girişimcilik ekosisteminin gelişimi ve uluslararası yatırımların yeniden hız kazanmasının da büyümeyi destekleyeceğini belirtti. Özellikle dijital bankacılık ve fintech girişimlerinin uluslararası rekabette Türkiye’yi avantajlı konuma getireceğini savundu. “Önümüzdeki dönemde finansal teknolojiler sadece bankacılık işlemlerini değil, günlük yaşamı da dönüştürecek. Türkiye bu değişimin merkezinde yer alabilir,” diyerek sözlerini tamamladı.

#Ekonomi
#türkiye ekonomisi
#finans
#Fintech
#Dijital Bankacılık
#Mali Müşavirlik
#Ekonomi
