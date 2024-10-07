Yen başta olmak üzere para birimleri dolar karşısında pazartesi kayıplarıyla boğuşuyor

07 Ekim 2024 14:13 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:31

Pazartesi günü, ABD'deki işgücü verilerinin durgunluk korkularını ortadan kaldırması ve faiz indirimi ihtimallerini sert bir şekilde azaltmasının ardından Asya borsaları yükseldi ve dolar, yen karşısında yedi haftanın yeni zirvesine ulaştı. Dolar fiyatı tüm para birimleri karşısında yeniden sahneye çıktı.

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Dolar​ endeksi, başlıca rakiplere karşı parladı. Dolar fiyatı cuma günü ABD​'de açıklanan güçlü istihdam verileri ve Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla yükselişini sürdürdü. Yen​ ise sert geriledi.

DOLAR KAZANÇLARINI ARTIRDI

Küresel ölçekte Japonya​ yeni yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine gerilerken, diğer önemli para birimleri de pazartesi günü kayıplarla boğuşuyor. Dolar, Cuma günü ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri ve Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla yükselişini sürdürdü.

Yen, 16 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 149.10'a düşerek hafif bir düşüş yaşadı. Geçen haftaki %4'ten fazla düşüş yaşamıştı. Yen 2009'un başından bu yana en büyük haftalık yüzdelik düşüşe tanık oldu.

Dolar endeksi, başlıca rakiplere karşı yatay seyretti. Cuma günü %0,5 artarak yedi haftalık zirveye ulaştı ve hafta boyunca %2'den fazla kazanç elde ederek iki yılın en büyüğünü kaydetti.

Euro​, %0,06 düşüşle 1,0970 dolarda kaldı.

DOLAR, YEN KARŞISINDA YEDİ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Dolar, ABD'de Eylül ayında açıklanan istihdam raporunun altı ayın en büyük istihdam artışını göstermesi, işsizlik oranında düşüş ve sağlam ücret artışlarının ardından yükselişe geçti.

Tüm bunlar, dirençli bir ekonomiye işaret ederken piyasaları Fed'in faiz indirimlerine yönelik fiyatlamaları azaltmaya zorladı.

Pazartesi günü, ABD'deki işgücü verilerinin durgunluk korkularını ortadan kaldırması ve faiz indirimi ihtimallerini sert bir şekilde azaltmasının ardından Asya borsaları yükseldi ve dolar, yen karşısında yedi haftanın yeni zirvesine ulaştı.

Japonya'nın Nikkei endeksi, zayıflayan yen ile daha da ivme kazanan %2'lik yükselişle bölgesel hisse senetlerindeki yükselişlere öncülük etti.

Avustralya'nın endeks hisse senedi %0,12, Güney Kore'nin Kospi hisse senedi %0,29 değer kazandı.

DOLAR TL KARŞISINDA YÜKSELİŞTE

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,2470 seviyesinden işlem görüyor.