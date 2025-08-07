Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Yeni taksiler sahibini arıyor: İşte 29 yıl plaka sahibi olmanın bedeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi ihalesine çıkmaya hazırlanıyor. Son başvuru tarihinin 1 Eylül olarak belirlendiği ihalede 135 bin lira geçici teminat isteniyor. Ayrıca 29 yıllığına taksi plakası sahibi olmanın muhammen bedeli de açıklandı. İşte detaylar...

Yeni taksiler sahibini arıyor: İşte 29 yıl plaka sahibi olmanın bedeli
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 08:58

Büyükşehir Belediyesi, 150 adet Uygulama Bazlı Taşımacılığı hakkının her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesi işinin ihalesini gerçekleştirecek. İstanbul'da taksi sayısı artıyor. Uzun yıllardır değerlenmeyen ve diğer tüm birimler karşısında fiyatı sabit kalan taksilere yenileri ekleniyor.

Yeni taksiler sahibini arıyor: İşte 29 yıl plaka sahibi olmanın bedeli

İhaleye girecek kişilerin 135 bin 36 lira geçici teminat yatırması gerekiyor. İhalede muhammen bedel ise 4 milyon 501 bin 200 lira + KDV olarak açıklandı. Taksi plakaları şu anda aracı olan galericiler vasıtasıyla 7.5 milyon lira civarında satılıyor.

Yeni taksiler sahibini arıyor: İşte 29 yıl plaka sahibi olmanın bedeli

SON TARİH 1 EYLÜL

İhaleye son teklif verme tarihi 1 Eylül 2025 saat 12:00 olup, 2 Eylül 2025 saat 11:00'da Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Yeni taksiler sahibini arıyor: İşte 29 yıl plaka sahibi olmanın bedeli

HERKES PLAKA ALAMAYACAK

Plaka almak için şartlar koşuldu. Normalde faaliyette olan plakalar için de geçerli olan bu şartlar satın alımdan sonra uygulanmayabiliyor ve uzun yıllar taksisini görmeyen plaka sahipleri bulunuyor. İhaleye katılanlar sadece bir adet taksi plakasını 29 yıllığına kiralayabilecek.

Yeni taksiler sahibini arıyor: İşte 29 yıl plaka sahibi olmanın bedeli

PLAKA SAHİBİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NE?

Taksi taşımacılığı faaliyetine başlamak için 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartları taşıdığına ve şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu, ihaleyi kazanması durumunda üzerine kayıtlı başka bir toplu aracı (taksi, taksi dolmuş, minibüs, okul veya personel servisi) plakası bulunmayacağını, Taksi Taşımacılığına ilişkin mevzuatı bildiğini, Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığında çalışacağını ve UKOME Kararlarına uyacağını hususlarını kabul ve beyan ettiğini ifade eden imzalı Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı Hakkı İşletme Taahhütnamesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış karekodlu Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (İhale tarihi itibariyle 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olanlar ihaleye katılabilecekler.)

Yeni taksiler sahibini arıyor: İşte 29 yıl plaka sahibi olmanın bedeli

www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış en az B ehliyet sınıfı Sürücü Belgesine sahip olduğunu gösterir Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulaması, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış İstanbul’da oturduğunu gösterir karekodlu Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı, (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314. maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekecek.

Yeni taksiler sahibini arıyor: İşte 29 yıl plaka sahibi olmanın bedeli

BİR ÖNCEKİ İHALEDE 9 PLAKANIN SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı için 2500 plaka ihale edilecekti. İlk ihalede sadece 9 plaka satılmıştı. Bu seferki ihaleye talep olup olmayacağı merak ediliyor.

