TGRT Haber
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Zeytinyağına Avrupa Birliği kapısı açılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yılın ilk zeytin hasadına katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili, Dış İşleri Komisyonu Başkan Vekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Mustafa Canbey, Türk zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescillenmesi için Ticaret Bakanlığı'nın girişim ve çabalarının sürdüğünü söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 10:37

Balıkesir'in zeytinlerinden üretilen zeytinyağları başta olmak üzere 'de üretilen zeytinyağlarının Avrupa ülkelerindeki raflarda satılabilmesi ve Avrupalı tüketicinin sofrasına ulaştırılabilmesi için 'nin talep ettiği şartlar konusunda çalışmaların sürdüğünü ve markalı zeytinyağlarının AB ülkelerine ihraç edilmesine yönelik detayların gözden geçirildiğini kaydeden AK Parti Balıkesir Milletvekili, Dış İşleri Komisyonu Başkan Vekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Mustafa Canbey, "Önümüzdeki dönemde bu tescilin alınmasını ve AB ülkelerine zeytinyağımızın satılmasını arzu ediyoruz." dedi.

Zeytinyağına Avrupa Birliği kapısı açılıyor

Ayvalık'ta; Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek'in öncülüğünde gerçekleşen yılın ilk hasadına; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile birlikte katılan Mustafa Canbey yaptığı açıklamada, ilk hasadını zeytin işçileri, çiftçi ve tarla sahipleriyle birlikte yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ZEYTİN İÇİN 'YOK YILI'

Bu yıl Ayvalık ve Edremit Körfezi'nde zeytin üretiminde ‘Yok yılı' denilen bir yıl olduğuna işaret eden Canbey, "Bu yüzden de bölgedeki ağaçlarda çok fazla zeytin yok. Ama görüldüğü üzere, zeytin taneleri iri. Fakat kuraklıktan kaynaklı bir durum söz konusu. Ama inşallah önümüzdeki günlerde zeytin hasadı yapıldıkça ‘işin bereketi daha da ortaya çıkacak' diye ümit ediyoruz." dedi.

Zeytinyağına Avrupa Birliği kapısı açılıyor

Zeytinin Ayvalık ve Edremit Körfezi'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Mustafa Canbey, "Bu anlamda; Ayvalık ve Körfez bölgesinden gerçekten bereket fışkırıyor. Bu bereketin başta Ayvalık ve Körfez olmak üzere, bütün ülkemize, hatta dünyaya yayılması ile ilgili büyük bir çaba içerisindeyiz. Baktığımızda, zeytin üreticisi ülkelerden; İspanya ve İtalya gibi ülkelerde çok ciddi bir kuraklık var ve bizim zeytinyağımızın da, Avrupa Birliği'nde pazarlanması, satılması ile alakalı çok önemli çabalar ve girişimlerimiz mevcut.

AVRUPA'YI DA DOYURAN BİR ŞEHİR OLMA HEDEFİ

Ticaret odaları ve birlikler bu konuda önemli çabalar sarf ediyor. Önümüzdeki dönemde; markalaşmanın daha da üst seviyelere çıktığı, zeytinimizin Avrupa Birliği ülkelerinde satıldığı bir dönemi yaşamak istiyoruz. Ülkemizin bu konudaki gayretleri, Ticaret Bakanlığı'mızın önemli çalışmaları var. Önümüzdeki dönemde inşallah, sadece Türkiye'yi doyuran değil, Avrupa'yı da doyuran bir şehir olarak yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeytinyağına Avrupa Birliği kapısı açılıyor

TESCİL BEKLENİYOR

Balıkesir‘in zeytin ve zeytin ve üreticiliğinde bereketli, bir kent olduğuna dikkat çeken Mustafa Canbey, "İnşallah bu ilin bütün bereketini dünyaya yayılmasını arzu ediyoruz. Zeytin ağacı zaten ismi bereketle anılan bir ağaç. Bu bereketin tüm dünyaya fışkırmasını arzu ediyoruz. Bu yönde de AB tescili ile ilgili gayretimiz devam ediyor. Ticaret Bakanlığı nezdinde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu tescilin alınmasını ve AB ülkelerinde zeytinyağımızın satılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

#Türkiye
#ab
#zeytinyağı
#ihracat
#Ayvalık
#zeytin
#Ekonomi
