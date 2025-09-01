Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Beşiktaş'tan flaş transfer! Sergen Yalçın 'hayran kaldım' demişti, Almanya'dan geliyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın daha önce yaptığı bir yorumda "Hayran kaldım" dediği Vaclav Cerny'yi bitirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan flaş transfer! Sergen Yalçın 'hayran kaldım' demişti, Almanya'dan geliyor
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
01.09.2025
13:56
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
13:58

, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından ilk hamlesini gerçekleştiriyor. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin transferi için Alman ekibi Wolfsburg'la anlaşmaya vardı.
Çek futbolcu ile yapılan her görüşmelerde de her konuda anlaşma sağlanırken transferin kısba bir süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer! Sergen Yalçın 'hayran kaldım' demişti, Almanya'dan geliyor
Beşiktaş Sergen Yalçın'la ilk maçında mağlup oldu! Alanyaspor evinde güldü

RANGERS'TAN GERİ DÖNDÜ

Geçen sezon İskoçya ekibi Rangers'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Cerny, bu sezon ise kariyerine bonservisinin bulunduğu Wolfsburg'da başladı. Bundesliga ekibinin formasıyla 3 resmi maçta 77 dakika süre alan Cerny takımına 1 de gol kazandırmıştı.

Beşiktaş'tan flaş transfer! Sergen Yalçın 'hayran kaldım' demişti, Almanya'dan geliyor

YORUMCUYKEN ÇOK BEĞENMİŞTİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a imzası öncesi yorumculuk yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin Rangers ile oynadığı Avrupa Ligi mücadelesinde performansını çok beğendiği Cerny için "Hayran kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

