Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş 3 puan için saha çıkıyor. Süper Lig'deki iki maçı ertelenen siyah-beyazlılar, bu sezonki ikinci maçına çıkacak. Alanyaspor ise oynadığı iki maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

11'LER BELLİ OLDU!

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Jurasek, Uduokhai, Djalo, Ndidi, Orkun, Rafa, Kartal, Muçi, Abraham.

Alanya Oba Stadı'ndaki mücadele 21.30'da başlayacak ve karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.