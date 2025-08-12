Fenerbahçe tamam ya da devam maçında! Mourinho'nun Feyenoord 11'i belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy’de Hollanda temsilcisi Feyenoord’u ağırlıyor. İlk karşılaşmayı 90+1’de yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyette uzatma, iki ya da daha farklı galibiyette ise direkt turu hedefliyor. Beraberlik veya mağlubiyet halinde ise yoluna Feyenoord devam edecek. Bu eşleşmenin galibi, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA_

Chobani Stadı’nda oynanacak ve Romanyalı hakem Istvan Kovacs’ın yöneteceği maç 20.00’de başlayacak. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Fenerbahçe-Feyenoord maçı Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı tgrthaber.com'da olacak.

TALISCA SAHALARA DÖNÜYOR

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sakatlığının ardından formasına kavuşuyor. Portekiz kampında yer almayan ve ilk maçta kadroya giremeyen Talisca’nın yanı sıra İsmail Yüksek de yeniden maç kadrosuna dahil oldu.

MOURINHO’DAN KADRO HAMLESİ

Teknik direktör Jose Mourinho, rövanş maçında kadroda değişiklik planlıyor. İlk maçta kulübede bekleyen Jhon Duran ve Nelson Semedo’nun ilk 11’de başlaması beklenirken, Portekizli çalıştırıcının çift forvet dizilişine yönelebileceği öğrenildi.

4 OYUNCU UEFA KADROSUNDA YOK

Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao UEFA listesinde yer almadı. Fenerbahçe’nin bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan – Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo – Fred, Amrabat, Brown – Szymanski – En Nesyri, Duran