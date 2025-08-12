Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe tamam ya da devam maçında! Mourinho'nun Feyenoord 11'i belli oldu!

Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, sahasında Feyenoord ile kritik bir rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, turu geçmek için galibiyet arıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe tamam ya da devam maçında! Mourinho'nun Feyenoord 11'i belli oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:32

3. eleme turu rövanşında , Kadıköy’de Hollanda temsilcisi ’u ağırlıyor. İlk karşılaşmayı 90+1’de yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyette uzatma, iki ya da daha farklı galibiyette ise direkt turu hedefliyor. Beraberlik veya mağlubiyet halinde ise yoluna Feyenoord devam edecek. Bu eşleşmenin galibi, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Fenerbahçe tamam ya da devam maçında! Mourinho'nun Feyenoord 11'i belli oldu!

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA_

Chobani Stadı’nda oynanacak ve Romanyalı hakem Istvan Kovacs’ın yöneteceği maç 20.00’de başlayacak. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Fenerbahçe-Feyenoord maçı Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı tgrthaber.com'da olacak.

Fenerbahçe tamam ya da devam maçında! Mourinho'nun Feyenoord 11'i belli oldu!

TALISCA SAHALARA DÖNÜYOR

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sakatlığının ardından formasına kavuşuyor. Portekiz kampında yer almayan ve ilk maçta kadroya giremeyen Talisca’nın yanı sıra İsmail Yüksek de yeniden maç kadrosuna dahil oldu.

Fenerbahçe tamam ya da devam maçında! Mourinho'nun Feyenoord 11'i belli oldu!

MOURINHO’DAN KADRO HAMLESİ

Teknik direktör , rövanş maçında kadroda değişiklik planlıyor. İlk maçta kulübede bekleyen Jhon Duran ve Nelson Semedo’nun ilk 11’de başlaması beklenirken, Portekizli çalıştırıcının çift forvet dizilişine yönelebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe tamam ya da devam maçında! Mourinho'nun Feyenoord 11'i belli oldu!

4 OYUNCU UEFA KADROSUNDA YOK

Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao UEFA listesinde yer almadı. Fenerbahçe’nin bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Fenerbahçe tamam ya da devam maçında! Mourinho'nun Feyenoord 11'i belli oldu!

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan – Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo – Fred, Amrabat, Brown – Szymanski – En Nesyri, Duran

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#jose mourinho
#spor
#feyenoord
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Muhtemel İlk 11
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.