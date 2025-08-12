Fenerbahçe’den Portekiz'de sürpriz hamle! Kerem'in yanında bir oyuncu daha gelebilir

Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı giriş yaparken sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Portekiz ekibi Sporting’in sağ kanat oyuncusu Geny Catamo için resmi teklif yaptığını duyurdu.

MOURINHO'NUN LİSTESİNDEYDİ

Habere göre teknik direktör José Mourinho’nun özellikle istediği 24 yaşındaki Mozambikli futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminde Liverpool’un da radarına girmiş ancak kulüpler anlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

SPORTING 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Portekiz basınında yer alan iddialara göre Sporting, Catamo için Fenerbahçe’den peşin 30 milyon euro talep ediyor. Ancak Fenerbahçe’nin daha düşük bir bedeli taksitli ödeme formülüyle teklif ettiği belirtildi.

KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

2019 yılında Sporting altyapısına katılan Geny Catamo, kısa sürede A takıma yükseldi. Sporting formasıyla 92 maça çıkan genç hücum oyuncusu, 13 gol atıp 10 asistlik katkı sağladı.