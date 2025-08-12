Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe’den Portekiz'de sürpriz hamle! Kerem'in yanında bir oyuncu daha gelebilir

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmeye çalışırken Sporting forması giyen Mozambikli kanat oyuncusu için de resmi teklif yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe’den Portekiz'de sürpriz hamle! Kerem'in yanında bir oyuncu daha gelebilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 07:28

, dönemine hızlı giriş yaparken sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Portekiz ekibi Sporting’in sağ kanat oyuncusu Geny Catamo için resmi teklif yaptığını duyurdu.

Fenerbahçe’den Portekiz'de sürpriz hamle! Kerem'in yanında bir oyuncu daha gelebilir

MOURINHO'NUN LİSTESİNDEYDİ

Habere göre teknik direktör José Mourinho’nun özellikle istediği 24 yaşındaki Mozambikli futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminde Liverpool’un da radarına girmiş ancak kulüpler anlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

SPORTING 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Portekiz basınında yer alan iddialara göre Sporting, Catamo için Fenerbahçe’den peşin 30 milyon euro talep ediyor. Ancak Fenerbahçe’nin daha düşük bir bedeli taksitli ödeme formülüyle teklif ettiği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Feyenoord TV8’de yayınlanacak mı? Bu maç kaçmaz

KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

2019 yılında Sporting altyapısına katılan Geny Catamo, kısa sürede A takıma yükseldi. Sporting formasıyla 92 maça çıkan genç hücum oyuncusu, 13 gol atıp 10 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER
#transfer
#transfer
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Sporting Lisbon
#Geny Catamo
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.