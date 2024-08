Gözler kritik maça çevrildi: Young Boys maçı öncesi Okan Buruk’tan önemli açıklamalar!

26 Ağustos 2024 20:20 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:17

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, yarın 22.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile sahasında karşılaşacak. Galatasaray, rövanş mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı.

“İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIZ”

Sarı-kırmızılılar, daha sonra top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise Young Boys karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılılarda hastalığı bulunan Wilfred Zaha antrenmanda yer almazken, Davinson Sanchez bireysel çalışma gerçekleştirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın sahalarında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.

“İKİNCİ AMACIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK”

Basın toplantısına Okan Buruk'un yanı sıra futbolculardan Kaan Ayhan katıldı. Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybettiklerini hatırlatan Buruk, "Buraya daha avantajlı bir skorla çıkmak isterdik. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak. Yarın da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Skor bulmak ve artırmak çok önemli. Her zaman her takıma karşı kazanmak için oynadık. Yine aynı düşünceyle oynayacağız. Yarınki maçta öncelikle hem bizim hem de taraftarımız için sabra ihtiyacımız var. Tutkumuz, isteğimiz, konsantrasyonumuz ve odaklanmamız çok yüksek. Oyuncularım, benim ve taraftarımız için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak çok önemli. Yarın ilk amacımız futbol olarak bunu göstermek, ikinci amacımız Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Oyuncularıma güveniyorum. Tecrübeli, önemli ve kaliteli kadroya sahibiz. Bu kadronun sakin kalıp, kendine güvenip, doğru bir şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ilk maçta savunmada sorun yaşadıklarını belirterek, "Bu kez takım savunmasını çok daha iyi yapmamız gerekiyor. Yeteneklerimizi de ortaya koyunca sonucun da geleceğini düşünüyorum. Hem oyuncularıma hem de statta bizi destekleyecek büyük Galatasaray taraftarına çok güveniyorum. Son 2 sezonda yarattığımız atmosferi yaratıp maçın sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne girişimizi kutlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ BİR KADRODA SAHİBİZ”

Okan Buruk, turu geçmenin en büyük adayı olduklarını savundu. Michy Batshuayi ile Mauro Icardi'nin çift santrfor oynama ihtimalinin olup olmadığı sorusu üzerine Buruk, "Birçok maçta Batshuayi-Icardi ikilisi oynuyor. Antrenmanlarda da zaman zaman çalışıyoruz. Önemli bir kadroda sahibiz. Kim oynarsa oynasın, kim 11'de başlarsa başlasın görevini en doğru şekilde yaptığında turu geçmenin en büyük adayı biz olacağız. İnşallah futbol şansı da yanımızda olur." şeklinde görüş belirtti.

“OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDE OLACAK”

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yarınki müsabakada oyun planında değişikliğe gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine de "Galatasaray, ne Bayern Münih ne Manchester United ne de başka takımlara karşı stratejisinden ödün vermedi. Yine oyun üstünlüğünün bizde olduğu bir maç oynayacağız." dedi.

"DAVİNSON, MAÇA ÇIKACAK DURUMDA DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyeceğini söyledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Okan Buruk, "Kerem'in performansından da çok memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılma isteği vardı. Bunun üzerine çok fazla konuşuldu. Ancak şu anda Kerem'in oynadığı oyundan, takıma verdiği destekten ve performansından memnunuz. Yarın da bizim için çok önemli oyunculardan biri olacak." diyerek sözlerini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sezon başlarının kendileri için iyi geçmemesine rağmen sonunun güzel bittiğini söyledi.

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray'ın hak ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını istediklerini dile getirdi. Önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Kaan, "Hem iyi futbolumuz hem de skorla taraftarımızı mutlu edip, bu sezon da Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşamak istiyoruz. Bunun için de hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah elimizden gelen en iyi performansı sergileyip hak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız." diye konuştu.