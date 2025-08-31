Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! Benfica maçı öncesi sözlerini hatırlattı

Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi eleştirileriyle gündeme gelen Jose Mourinho, yönetimle yaşadığı gerilimin ardından görevden alınmıştı. İstanbul’dan tek başına ayrılan ve binlerce taraftarın uğurladığı Portekizli teknik adam, Lizbon’a iner inmez açıklamalarda bulundu.

BENFİCA MAÇI ÖNCESİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

A Bola'da yer alan habere göre Lizbon’da basın mensuplarının karşısına çıkan Mourinho, geleceğiyle ilgili soruya, “Ailemle akşam yemeği yemek için eve gideceğim ve Sporting - Porto maçını izleyeceğim” yanıtını verdi.

Görevden alınmasına dair sorulara Benfica maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısını işaret eden Mourinho, “O açıklamaları izlediniz mi?” ifadesini kullandı.

Ayrılık kararında sözlerinin etkili olup olmadığına dair soruya ise kısa bir cevap veren Mourinho, “Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ben buyum, bitti, bitti” dedi.

BENFICA MAÇI ÖNCESİ MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Esik Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesinde yaptığı açıklamada Fenerbahçe yönetimini eleştirerek:

“Kerem Aktürkoğlu transferini istemiyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkân sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu" ifadelerini kullanmıştı.