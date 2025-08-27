Menü Kapat
Futbol
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Şampiyonlar Ligi'ne son adım! Fenerbahçe, Benfica deplasmanında 16 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında bu akşam Benfica’ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Estadio da Luz’da oynanacak kritik maçtan galibiyetle dönerek 16 yıllık Şampiyonlar Ligi grupları hasretine son vermek istiyor.


tgrthaber.com
|

27.08.2025
08:02
|

27.08.2025
08:04

, rövanşında Portekiz’in güçlü temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Estadio da Luz’daki mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'ne son adım! Fenerbahçe, Benfica deplasmanında 16 yıllık hasreti bitirmek istiyor

16 YILlık HASRET BİTECEK Mİ?

Sarı-lacivertliler, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılacak. Uzun süredir taraftarının beklediği bu başarı, Fenerbahçe için yeni bir Avrupa yolculuğunun kapısını aralayacak.

Şampiyonlar Ligi'ne son adım! Fenerbahçe, Benfica deplasmanında 16 yıllık hasreti bitirmek istiyor

BENFICA İLE ZORLU GEÇMİŞ

İki ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Benfica kazanırken, Fenerbahçe 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Portekiz deplasmanında oynadığı 3 maçın tamamında mağlup oldu. Benfica, 1975-76 sezonunda Fenerbahçe’yi 7-0’la geçerken, 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde de İstanbul’da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında 3-1 kazanarak finale yükselmişti. Son resmi eşleşme ise 2018-2019 sezonunda yaşanmış, Benfica 1-0 ve 1-1’lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'ne son adım! Fenerbahçe, Benfica deplasmanında 16 yıllık hasreti bitirmek istiyor

FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK

Sarı-lacivertliler, Benfica karşısına Cenk Tosun’dan yoksun çıkacak. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan deneyimli golcünün yerine Cengiz Ünder, UEFA listesine dahil edildi.

BENFICA - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Şampiyonlar Ligi'ne son adım! Fenerbahçe, Benfica deplasmanında 16 yıllık hasreti bitirmek istiyor

AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçına çıkacak. Daha önce oynadığı 289 karşılaşmada 114 galibiyet, 62 beraberlik ve 113 yenilgi alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 397 gol atarken 411 gol yedi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise bugüne kadar 41 maç oynayan Fenerbahçe, 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne son adım! Fenerbahçe, Benfica deplasmanında 16 yıllık hasreti bitirmek istiyor

ZORLU SINAVDA TARİHİ FIRSAT

Fenerbahçe, 14. kez bir Portekiz ekibine karşı sahaya çıkacak. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, deplasmanda henüz Portekiz takımlarına karşı galibiyet elde edemedi. Bu kez Benfica karşısında alınacak bir zafer, yalnızca 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmekle kalmayacak, aynı zamanda tarihe geçen bir başarısı olacak.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#uefa
#play-off turu
#Avrupa Kupaları
#benfica
#benfica
#deplasman
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Futbol
