Adalet Bakanlığı'ndan önemli adım! Faili meçhul dosyalar için özel birim kuruldu

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde 7 ayrı daire başkanlığı kuruldu. Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, faili meçhul soruşturmalarında soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek "Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 18:13

Adalet Bakanlığı'nda önemli bir karar alındı. Buna göre Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde 7 ayrı daire başkanlığı kuruldu. Başkanlıklardan birisi faili meçhul cinayetler üzerine çalışacak.

Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu, bunlardan biri faili meçhul cinayetlere odaklanacak.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu.
Bu daire, faili meçhul soruşturmalarında birimler arası koordinasyonu sağlayacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu adımın toplum vicdanında iz bırakan olayların aydınlatılmasına yönelik olduğunu belirtti.
Kurulan yeni daire başkanlıkları arasında Adli Emanet, Doğal Afet ve Kazalar, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar, Terör Suçları ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlıkları da bulunuyor.
BAKAN GÜRLEK: HEDEFİMİZ DAHA HIZLI DAHA GÜVEN VEREN ADALET SİSTEMİ İNŞA ETMEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “‘Gülistan Doku soruşturması’ gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz. Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz. Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in açıklamasında kurulan yeni daire başkanlıkları şöyle belirtildi:

-Adli Emanet Daire Başkanlığı

-Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

-Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

-Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

-Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

-Terör Suçları Daire Başkanlığı

-Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

https://x.com/abakingurlek/status/2047326989887877553

