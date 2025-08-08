Menü Kapat
27°
Adana'da deprem oldu! İşte ilk veriler

Son dakika haberi: Adana'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'în aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

Adana'da deprem oldu! İşte ilk veriler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
11:51
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
12:07

Adana'da deprem oldu. AFAD'ın aktardığı habere göre; Adana'nın Kozan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi yerin 7 km altında gerçekleşti.

Adana'da deprem oldu! İşte ilk veriler

AFAD'IN DEPREME İLİŞKİN VERİLERİ

AFAD'ın verileri şu şekilde:

  • Büyüklük 3.3 (ML)
  • Yer Kozan (Adana)
  • Tarih(TS) 08-08-2025 11:40:45
  • Enlem 37.6133
  • Boylam 35.9047
  • Derinlik 7 (KM)

Sıkça Sorulan Sorular

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Adana'da yaşayan vatandaşlar hafif bir sarsıntının ardından internette "Adana'da deprem mi oldu?" sorusunun cevabını aramaya başladı. AFAD'ın son aktardığı verilere göre; Adana'nın Koza ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
