Adana'da deprem oldu! İşte ilk veriler

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana'da yaşayan vatandaşlar hafif bir sarsıntının ardından internette "Adana'da deprem mi oldu?" sorusunun cevabını aramaya başladı. AFAD'ın son aktardığı verilere göre; Adana'nın Koza ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.