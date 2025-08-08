Adana'da deprem oldu! İşte ilk veriler

Adana'da deprem oldu. AFAD'ın aktardığı habere göre; Adana'nın Kozan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi yerin 7 km altında gerçekleşti.
AFAD'IN DEPREME İLİŞKİN VERİLERİ
AFAD'ın verileri şu şekilde:
Büyüklük 3.3 (ML)
Yer Kozan (Adana)
Tarih(TS) 08-08-2025 11:40:45
Enlem 37.6133
Boylam 35.9047
Derinlik 7 (KM)
Sıkça Sorulan Sorular
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Adana'da yaşayan vatandaşlar hafif bir sarsıntının ardından internette "Adana'da deprem mi oldu?" sorusunun cevabını aramaya başladı. AFAD'ın son aktardığı verilere göre; Adana'nın Koza ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.