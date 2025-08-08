Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Adana Kozan'da deprem mi oldu son dakika? Kozan'da sarsıntı hissedildi

Adana'da hissedilen depremin meydana gelmesinin ardından Kozan son dakika deprem bilgileri de araştırıldı. Vatandaşlar bugün erken saatlerde Adana'da sarsıntı hissederken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de kontrol edildi.

Adana Kozan'da deprem mi oldu son dakika? Kozan'da sarsıntı hissedildi
08.08.2025
08.08.2025
8 Ağustos Cuma günü 11.40 civarında hissedilen sarsıntı endişeli anlar yaşattı. 'da hissedilmesiyle beraber vatandaşlar deprem bilgilerini araştırdı.

ADANA KOZAN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

son depremler listesine göre 8 Ağustos günü 11.40'ta Kozan'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Öğle saatlerinde Adana'da hissedilen depremin ardından vatandaşlar sosyal medya hesaplarından "Yine deprem oldu, sallandık" paylaşımlarında bulundu. AFAD verilerine göre hissedilen depremin büyüklüğü 3,3 olarak ölçüldü. Derinliği 7 km olan sarsıntının yüzeye yakın olması orta şiddetli depremin hissedilmesine neden oldu.

Adana Kozan'da deprem mi oldu son dakika? Kozan'da sarsıntı hissedildi

KOZAN'DA DEPREM SON DAKİKA

8 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde hissedilen sarsıntı Adana Kozan çevresinde hissedilirken vatandaşlar endişelendi. Öğle saatlerinde yaşanan deprem AFAD verilerine göre Kozan'da 3,3 şiddetinde oldu. 7 km derinlikte olan deprem birçok kişi tarafından hissedildi.

