Adana Kozan'da deprem mi oldu son dakika? Kozan'da sarsıntı hissedildi

8 Ağustos Cuma günü 11.40 civarında hissedilen sarsıntı endişeli anlar yaşattı. Adana Kozan'da deprem hissedilmesiyle beraber vatandaşlar son dakika deprem bilgilerini araştırdı.

ADANA KOZAN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD son depremler listesine göre 8 Ağustos günü 11.40'ta Kozan'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Öğle saatlerinde Adana'da hissedilen depremin ardından vatandaşlar sosyal medya hesaplarından "Yine deprem oldu, sallandık" paylaşımlarında bulundu. AFAD verilerine göre hissedilen depremin büyüklüğü 3,3 olarak ölçüldü. Derinliği 7 km olan sarsıntının yüzeye yakın olması orta şiddetli depremin hissedilmesine neden oldu.

KOZAN'DA DEPREM SON DAKİKA

8 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde hissedilen sarsıntı Adana Kozan çevresinde hissedilirken vatandaşlar endişelendi. Öğle saatlerinde yaşanan deprem AFAD verilerine göre Kozan'da 3,3 şiddetinde oldu. 7 km derinlikte olan deprem birçok kişi tarafından hissedildi.