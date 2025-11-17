Adisyonu görünce kala kaldı! Çaya koyulan limon dilimi için kestikleri ücret yok artık dedirtti

İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan bir kafede içtikleri çay ve sodanın yanına dilimlenmiş limon isteyen müşteriler kasada adisyonu görünce şaşkına döndü.

ADİSYONU GÖRÜNCE KALA KALDI

Show Haber'de yer alan habere göre, söz konusu vatandaşlar hesap ödeyecekleri sırada kasada sürprizi yaşadı. Bir grup arkadaş Kuzguncuk'ta bir kafeye gitti. İçtikleri soda ve çay yanında limon dilimi isteyen müşterilere istedikleri limonlar servis edildi.

DİLİM LİMONUN TANESİNE 10 LİRA İSTEDİLER

Markette bir tanesi 22 liraya satılan limonun küçük bir dilimi için kafede adisyona 10 lira işlendiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Bir esnaf, 'Biz de Kuzguncuk esnafıyız ama limon için para almak bize çok saçma geliyor." dedi. Bir başka esnaf ise, "Gayet normal fiyat. 10 lira çok uygun fiyat yazmış bence. Ben kaldırdım limonu. Kullanmıyorum şu anda. İkram eskide kaldı" dedi.

"LİMON DA İKRAM OLSUN"

Toplamda 2 bin 260 TL hesap ödeyen vatandaşlar limondan bile para alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"2 bin liraya ödeme yaptıktan sonra limona da para vermemek lazım. Bu kadar limona 10 lira ödemek şahsen benim zoruma gider. Normalde bunun zaten ikram olması lazım"