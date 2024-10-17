Bakan Tunç izin verdi! Zonguldak'taki kıskanç savcı hakkında inceleme başlatıldı

17 Ekim 2024 19:06 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 19:18

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görevli Başsavcı Y.C.'nin avukat sevgilisinin eski erkek arkadaşlarını gözaltına aldırdığı iddiası gündem olmuştu. Söz konusu iddialar üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izni doğrultusunda savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Zonguldak​'ta görevli savcının avukat​ sevgilisinin 5 eski erkek arkadaşını gözaltına aldırdığı yönündeki iddialarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialar üzerine Adalet Bakanlığı devreye girdi ve savcı​ hakkında inceleme başlatıldı.

KISKANÇ SAVCIYA İNCELEME

Çaycuma Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendi adına Instagram​ hesabı açtıklarını öne sürerek "Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi" sebebiyle gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

İddialar sonrası başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Detaylar geliyor...