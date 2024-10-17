Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bakan Tunç izin verdi! Zonguldak'taki kıskanç savcı hakkında inceleme başlatıldı

Bakan Tunç izin verdi! Zonguldak'taki kıskanç savcı hakkında inceleme başlatıldı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Ekim 2024 19:06 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 19:18
Bakan Tunç izin verdi! Zonguldak&#039;taki kıskanç savcı hakkında inceleme başlatıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görevli Başsavcı Y.C.'nin avukat sevgilisinin eski erkek arkadaşlarını gözaltına aldırdığı iddiası gündem olmuştu. Söz konusu iddialar üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izni doğrultusunda savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Zonguldak​'ta görevli savcının avukat​ sevgilisinin 5 eski erkek arkadaşını gözaltına aldırdığı yönündeki iddialarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialar üzerine Adalet Bakanlığı devreye girdi ve savcı​ hakkında inceleme başlatıldı.

KISKANÇ SAVCIYA İNCELEME

Çaycuma Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendi adına Instagram​ hesabı açtıklarını öne sürerek "Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi" sebebiyle gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

İddialar sonrası başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Detaylar geliyor...

Kaynak: Tgrthaber.com
zonguldaksavcıavukatgözaltına almainstagram

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...