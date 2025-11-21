Menü Kapat
Bakandan 'uygulama' uyarısı! Sızıntıların olduğu yer burası, lütfen kimse kullanmasın

Kasım 21, 2025 09:26
Bakandan 'uygulama' uyarısı! Sızıntıların olduğu yer burası, lütfen kimse kullanmasın

Türkiye'de zaman zaman yasaklı sitelere giriş yapmak amacıyla kullanılan  VPN uygulamaları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Sızıntılarının olduğu yerler burası' uyarısı yaptı.  

2

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bakanlığı bağlı kurumların 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Bakan Uraloğlu, bütçe görüşmeleri çerçevesinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, bu çerçevede internet erişiminde yasal olmayan VPN'lerin kullanımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

 

3

Bakan Uraloğlu, "Yasal olmayan VPN'lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü veri sızıntılarının olduğu yerler burasıdır. Lütfen kimse kullanmasın. Ben sizlerin aracılığıyla özellikle bunu duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

4

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, özellikle "ücretsiz" etiketiyle sunulan ve genellikle yasal bir denetime tabi olmayan VPN hizmetlerinin, kullanıcıların internet trafiğini üçüncü taraflara satma, reklam amaçlı izleme yapma veya daha da kötüsü, hassas kişisel ve finansal verileri ele geçirme riski taşıdığı konusunda defalarca uyarıyor.

5

Bu tür yasa dışı veya şüpheli uygulamalar kullanılırken kullanıcıların bankacılık işlemleri, e-posta trafiği, sosyal medya şifreleri gibi kritik bilgilerinin ele geçirilme olasılığı yüksek görülüyor.

6

