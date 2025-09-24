Balıkesir deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli duyurdu

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen ve çevredeki illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden bu yana bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremin merkez üssü Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Gece yarısı meydana gelen deprem bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı atarak sokakta beklemeye başladı.

BALIKESİR'DE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli verilerine göre depremin derinliği 11,2 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1970617609658761285